Цены на первичном рынке жилья Киева в августе выросли на 3,6% - исследование

Медианные цены на рынке первичного жилья в Киеве по итогам августа 2021 года увеличились на 3,6% по сравнению с июлем (на 6,8% год к году), при этом больше всего подорожали двухкомнатные квартиры – на 5,1%, следует из исследования портала Address.ua.

Согласно ему, в августе медианная цена на однокомнатные квартиры возросла на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $1323/кв. м, на двухкомнатные – на 5,1%, до $1217/кв. м, трехкомнатные – на 2,1%, до $1141/кв. м.

В то же время в Печерском и Оболонском районах столицы отмечается снижение медианных цен.

"В случае с Оболонским районом речь идет скорее о корректировке после длительного периода быстрого роста цен. Уровень цен на жилье в центральном деловом районе столицы незначительно снижается уже в течение четырех месяцев, это тревожный знак для девелоперов проектов премиального класса", – цитируется в исследовании директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

По данным портала, чаще всего интересовались покупкой однокомнатных квартир – количество запросов составило 47% от общего объема. Двухкомнатные квартиры искали 40% пользователей, трехкомнатные – 12%. Основной спрос покупателей в августе пришелся на квартиры в ценовом диапазоне $50-70 тыс. (36%) и площадью 50-80 кв. м (36%).

В августе чаще всего просматривали объявления о продаже квартир в Голосеевском районе столицы (медианная цена – $1393/кв. м), далее следует Дарницкий ($1060/кв. м), Днепровский ($926/кв. м) и Шевченковский ($1676/кв. м) районы. Остальными районами интересовались менее 10% пользователей.

Исследование Address.ua базируется на анализе объявлений, размещенных на портале, и активности пользователей (498 тыс. посещений за август-2021).

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