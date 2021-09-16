ГАСИ ликвидировали - теперь вместо нее будет новая строительная инспекция

]Кабинет Министров разрешил Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) с 15 сентября 2021 года осуществлять государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 15 сентября.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, ГИАГ имеет 198 работников, что составляет 30% от необходимого количества. Следовательно, инспекция уже может осуществлять полномочия и выполнять функции органа исполнительной власти.

Своим решением правительство также признало утратившим силу положение о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Кроме того, во время заседания Кабмин принял распоряжение, согласно которому в Украине будут образованы территориальные органы ГИАГ. Предусматривается, что они будут образованы в каждой области Украины.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 13 марта 2020 года принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. Соответствующие постановления Кабмина вступили в силу 15 марта.

В частности, правительство создало Государственную сервисную службу градостроительства (Госсервисстрой), основными задачами которой является предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулировании (отмены) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, прием в эксплуатацию законченных строительством объектов. Также была образована Государственная инспекция градостроительства и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

В декабре 2020 года вступили в силу два постановления, необходимые для завершения реформы градостроительства, которые были инициированы Минрегионом. Постановление №1339 от 16 декабря 2020 года возобновило действие постановления, которое предоставляет органам местного самоуправления полномочия осуществлять архитектурно-строительный контроль.

Постановлением №1340 от 23 декабря 2020 года правительство ликвидировало Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства. Вместо этих органов создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины, которая будет осуществлять архстройконтроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.