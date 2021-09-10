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Суд разрешил строить многоэтажки в селах
12:49 10.09.2021 |
Общественная организация "КУС" выиграла в суде дело об отмене запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тысячи человек.
Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда Киева по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда.
Так, апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда о признании противоправным отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс человек и кварталах усадебной застройки.
"Со 2 сентября решение вступило в законную силу и соответствующие нормы ГСН больше не действуют. Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы", - сообщил управляющий партнер юридической компании TOTUM Юрий Хапко.
Согласно отмененному судом пункту ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий", максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.
В городах с населением до 50 тысяч запрещается строить здания выше 27 метров (до 9 этажей включительно), с населением 50-100 тысяч - более 48 метров (до 16 этажей включительно).
С иском к министерству об отмене отдельных положений ГСН по высотности застройки обратилась общественная организация "Круг украинских строителей".
Отметим, что главой Совета ассоциации "Круг украинских строителей" является Юрий Кватерчук. По данным ЭП, Кватерчук - друг детства, кум и бизнес-партнер Владимира Родина в строительной группе компаний BD Holding. Родин был помощником бывшего первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова и бывшим сотрудником СБУ.
Информированный источник ЭП рассказал, что "Офис реформ Юрия Кватерчука" был мозговым центром теневого ГАСИ, где нарабатывались идеи по реализации коррупционных схем в условиях реформирования строительной отрасли и определялась кадровая политика.
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