Стоимость жилья в пригороде столицы с начала года выросла до 15% - АСНУ

Недвижимость в пригороде Киева, в зависимости от локации, площади, качества строительства подорожала в среднем на 10-15% с начала 2021 года, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

"Рост цен в сегменте качественного загородного жилья связан с высокой инвестиционной привлекательностью. Так, за весь цикл строительства (до двух лет) стоимость такого жилья может вырасти в среднем на 40-50% ", - сказал Юрий Пита.

По данным АСНУ, наибольшие ценовые изменения произошли среди строящихся объектов классов комфорт + и бизнес, которые расположены до 20 км от границ Киева. По состоянию на начало июля квадратный метр в таких объектах подорожал до 15%, по прогнозам застройщиков, до конца 2021 года их стоимость может вырасти еще на 7-10%.

Эксперт отметил, что жилье в пригороде Киева повышенного комфорта пользуется спросом у 45-50% процентов покупателей. Популярность квартир комфорт-класса и частных домов вместе с таунхаусами составляет соответственно 30% и 20%.

"Популярность частных усадеб или жилья в многоквартирных домах зависит от места расположения, удобства транспортного сообщения с Киевом, качества строительства, площади и тому подобное. Именно поэтому, учитывая эти критерии, цены растут неравномерно: от 5% до 10-12% ", - сказал он.

По его словам, до конца года стоимость загородной недвижимости может вырасти в цене еще на 5-7%. Однако многое будет зависеть от экономической ситуации в стране, в частности от уровня инфляции, налоговых нововведений, развития ипотеки и программ застройщиков.

"Люди и в дальнейшем будут охотно вкладывать средства в жилую недвижимость, в том числе в пригороде Киева, как минимум для сохранения существующих доходов. Однако следует понимать, что без экономического развития, без роста доходов граждан есть большой риск, что цены уже в этом году могут достичь "потолка", что станет причиной относительной ценовой стабильности в первой половине 2022 года", - подчеркнул Юрий Пита.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.

