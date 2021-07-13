Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

Диана Манучарян / LIGA.net

Подорожание жилья в новостройках тянет за собой цены на вторичном рынке. Но покупателей все равно меньше, чем продавцов.

Стоимость квартир на вторичном рынке жилья столицы в первом полугодии выросла на 5,1%, подсчитали в консалтинговой компании City Development Solutions. Если сравнивать цены за май 2021 года с маем прошлого года, то они изменились на 12,6% - $1809 против $1606, отмечают в компании "Увекон".

В июне самое дорогое жилье продается в Печерском районе - медианная цена там $2806 за кв.м, приводят данные Flatfy (сервис поиска квартир на вторичном рынке от Lun). За ним, по стоимости, следует Шевченковский район - $1911 и Голосеевский $1711. Дешевле всего жилье в Киеве в Деснянском районе $977.

В City Development Solutions приводят свои цифры за июнь 2021 года: средняя цена в Печерском районе - $2250, в Шевченковском - $1580 за кв.м.

Как считали в Flatfy? Брали данные квартир, в объявлениях которых был указан район. Отсортировывали аномальные значения и высчитывали медианное значение между всеми днями месяца. Медианная цена ближе к реальной чем средняя. Все объекты выстраиваются по стоимости, а потом берется цена среднего объекта. В этом случае половина домов будет стоить больше медианной цены, а половина меньше. Если коротко - медианная цена - это среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня.

Число квартир выставленных на продажу снижается

Несмотря на подорожание жилья, число выставленных на продажу квартир сократилось с 40 000 в мае до 30 000 в июне, подсчитали в City Development Solutions.

Это продолжение тенденции, которая началась в прошлом году, говорит руководитель Увекон Владимир Шалаев. "В сентябре 2020 года на рынок выставили максимальное количество квартир за последние два года - около 60 200. После чего произошел спад, который с небольшими колебаниями продолжился до лета 2021 года", - поясняет Шалаев.

Спрос ниже, чем предложение, поясняет тенденцию директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. На снижение спроса играет сезонность - в июле и первой половине августа, активность рынка снижается, говорят эксперты. Как результат, это влияет на предложение - часть собственников снимают с продажи квартиры в ожидании осеннего роста цен.

"В среднем в Киеве на вторичном рынке продается около 2000 квартир в месяц. У нас нет динамики по месяцам, но мы наблюдаем недостаточный спрос - поэтому продавцы снимают квартиры с продажи после месяцев неудачных попыток продать его по желаемой цене", - говорит Герасимчук.

Почему растут цены?

Цены на вторичном рынке традиционно формируют ликвидные квартиры - 1-ком. и 2-ком. жилье площадью 35-50 кв.м, рассказывает LIGA.net Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. "Другая причина - инфляция, с начала года по официальным данным она превысила 9%", - говорит аналитик.

Традиционно на вторичный рынок влияют и цены на первичном рынке, которые с начала года выросли в гривне на 9,1%, а в долларах - на 12,8%. После того как дома введены в эксплуатацию, часть квартир в них перепродается на вторичном рынке, что тоже влияет на рост среднего показателя по рынку.

Что будет до конца года?

Цены на вторичном рынке продолжат расти небольшими темпами со второй половины августа до середины декабря 2021-го, говорит Пита. Так что до конца года жилье на вторичном рынке может подорожать еще на 3-5%, говорит аналитик.

Похожий прогноз дает Герасимчук из City Development Solutions: "К концу года жилье на вторичном рынке может вырасти еще на 6%".