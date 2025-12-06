Фінансові новини
- 06.12.25
- 03:14
RSS
мапа сайту
Мінфін проводить консультації з бізнесом щодо ПДВ для ФОПів - Марченко
16:23 05.12.2025 |
Міністерство фінансів України проводить консультації з різними представниками бізнесу щодо питання запровадження обов'язкової сплати податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, та лімітів обороту для цього, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Питання вирівнювання правового поля діяльності суб'єктів бізнесу є досить актуальним (...) Є різні думки щодо запровадження ФОПів, щодо лімітів на ПДВ-сплату і так далі. Ми будемо ретельно вивчати це питання і прийдемо до вас з комплексним рішенням, яке, сподіваюся, отримає підтримку у залі і не викличе протиріч", - сказав Марченко під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.
Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт, який зробить реєстрацію платників ПДВ обов'язковою з 1 січня 2027 року для платників на спрощеному режимі оподаткування, з оборотом, що перевищує загальний поріг реєстрації ПДВ - наразі його пропонується встановити на рівні 1 млн грн.
При цьому нардеп акцентував увагу, що йдеться саме про реєстрацію законопроєкту.
"Але прийняти цей закон мають вже за іншим маяком і дедлайном до кінця березня 2026 року. Там ще треба ухвалити постанову для платників ПДВ у публічних закупівлях та зміни до трудового Кодексу подати в Раду законопроєктом", - додав Железняк.
Як повідомила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, попередніми умовами (prior actions), які повинна виконати Україна для відкриття нової програми фінансування Міжнародного валютного фонду, є розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.
Утім, вже кілька організацій закликали не запроваджувати обов'язкову реєстрацію ПДВ для ФОП, адже це може призвести до масового закриття малого бізнесу. Натомість в заявах Економічної експертної платформи та Асоціації приватних роботодавців пропонується активізувати боротьбу із тіньовим сектором.
