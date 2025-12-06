Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін проводить консультації з бізнесом щодо ПДВ для ФОПів - Марченко

16:23 05.12.2025 |

Міністерство фінансів України проводить консультації з різними представниками бізнесу щодо питання запровадження обов'язкової сплати податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, та лімітів обороту для цього, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Питання вирівнювання правового поля діяльності суб'єктів бізнесу є досить актуальним (...) Є різні думки щодо запровадження ФОПів, щодо лімітів на ПДВ-сплату і так далі. Ми будемо ретельно вивчати це питання і прийдемо до вас з комплексним рішенням, яке, сподіваюся, отримає підтримку у залі і не викличе протиріч", - сказав Марченко під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт, який зробить реєстрацію платників ПДВ обов'язковою з 1 січня 2027 року для платників на спрощеному режимі оподаткування, з оборотом, що перевищує загальний поріг реєстрації ПДВ - наразі його пропонується встановити на рівні 1 млн грн.

При цьому нардеп акцентував увагу, що йдеться саме про реєстрацію законопроєкту.

"Але прийняти цей закон мають вже за іншим маяком і дедлайном до кінця березня 2026 року. Там ще треба ухвалити постанову для платників ПДВ у публічних закупівлях та зміни до трудового Кодексу подати в Раду законопроєктом", - додав Железняк.

Як повідомила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, попередніми умовами (prior actions), які повинна виконати Україна для відкриття нової програми фінансування Міжнародного валютного фонду, є розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.

Утім, вже кілька організацій закликали не запроваджувати обов'язкову реєстрацію ПДВ для ФОП, адже це може призвести до масового закриття малого бізнесу. Натомість в заявах Економічної експертної платформи та Асоціації приватних роботодавців пропонується активізувати боротьбу із тіньовим сектором.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0567
  0,1271
 0,30
EUR
 1
 48,9961
  0,2303
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес