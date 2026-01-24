За минулий рік українцям компенсували понад ₴53 млн комунальних платежів.

За підсумками державного контролю за цінами на ринку надання житлово-комунальних послуг у 2025 році споживачам повернуто понад 53 млн грн.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає Укрінформ.

Як зазначається, упродовж 2025 року, за рішеннями, прийнятими як у звітному, так і в попередніх періодах, у сфері житлово-комунальних послуг забезпечено:

повернення споживачам 53,5 млн грн у результаті проведених перерахунків;

надходження до бюджету 7,3 млн грн штрафних санкцій.

Фахівці Держпродспоживслужби на ринку надання житлово-комунальних послуг торік провели 368 позапланових перевірок щодо дотримання суб'єктами господарювання державних регульованих цін.

Порушення вимог законодавства виявлено у 331 випадку, що становить 89,9% від загальної кількості перевірок. Ухвалено 221 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 4,4 млн грн. Видано 229 приписів щодо усунення порушень, 73 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності. Загальна сума накладених штрафів склала 154,7 тис. грн.

За результатами цієї роботи було зменшено розміри планованих і затверджених тарифів, що дозволило запобігти необґрунтованому обрахуванню споживачів на суму 9,6 млн грн у розрахунку на річні обсяги надання послуг.

"Підсумки 2025 року засвідчують, що державний нагляд у сфері контролю за тарифами на житлово-комунальні послуг є дієвим інструментом захисту прав споживачів. Контроль за тарифоутворенням, своєчасне реагування на порушення та ефективна співпраця з органами державної влади дозволяють не лише притягати порушників до відповідальності, а й реально повертати кошти громадянам та запобігати майбутнім зловживанням", - наголошує заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.