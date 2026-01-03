Податки для ФОП: В Україні встановили нові розміри єдиного податку та військового збору

В Україні з 1 січня 2026 року для фізичних осіб-підприємців, які
працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові
розміри ставок єдиного податку та військового збору.
Як ідеться в повідомленні Державної податкової служби, максимальний місячний розмір єдиного податку буде наступним:
- ФОП 1 групи - 332,8 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму),
- ФОП 2 групи - 1 729,4 грн (не більше 20% мінімальної зарплати).
Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп - 864,7 грн (10% мінімальної заробітної плати).
Як розраховуються ставки податків
У
Держподатковій пояснили, що розміри ставок залежать від соціальних
показників, установлених на 2026 рік законом України "Про Державний
бюджет України на 2026 рік", зокрема:
прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3 328 грн;мінімальна заробітна плата - 8 647 грн.
Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.
Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку встановлюються:
для 1 групи - у відсотках від прожиткового мінімуму;для 2 групи - у відсотках від мінімальної зарплати.
Фіксовані
ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно
від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний
місяць.
Підвищена ставка 15% застосовується до доходів ФОП 1-3 груп у разі: перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного в реєстрі платників єдиного податку;застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);здійснення
заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників
єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів);провадження
ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи
(підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).
Для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка військового збору складає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
Строк сплати - щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.