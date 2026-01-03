Податки для ФОП: В Україні встановили нові розміри єдиного податку та військового збору

В Україні з 1 січня 2026 року для фізичних осіб-підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Як ідеться в повідомленні Державної податкової служби, максимальний місячний розмір єдиного податку буде наступним:

ФОП 1 групи - 332,8 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму),

ФОП 2 групи - 1 729,4 грн (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп - 864,7 грн (10% мінімальної заробітної плати).

Як розраховуються ставки податків

У Держподатковій пояснили, що розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", зокрема:

прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3 328 грн;

мінімальна заробітна плата - 8 647 грн.

Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку встановлюються:

для 1 групи - у відсотках від прожиткового мінімуму;

для 2 групи - у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

Підвищена ставка 15% застосовується до доходів ФОП 1-3 груп у разі:

перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);

отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного в реєстрі платників єдиного податку;

застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);

здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів);

провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).

Для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка військового збору складає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Строк сплати - щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.