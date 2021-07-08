Стоимость жилья на первичном рынке Украины может вырасти на 25% по итогам 2021г - АСНУ

Стоимость квартир на первичном рынке жилья по итогам 2021 года может вырасти до 25%, а на "вторичке" - до 12%, сообщил "Интерфакс-Украина" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Согласно аналитике АСНУ, за первое полугодие 2021 года жилье на первичном и вторичном рынках в зависимости от региона выросло в цене соответственно на 15-18% и 7-10%, а к концу 2021 стоимость квартир может увеличиться еще на 5-7% и на 3-5% на "первичке" и "вторичке".

"В течение июля - середине августа ценовая динамика будет относительно стабильной. Но уже со второй половины августа и до середины декабря стоит ожидать существенных ценовых изменений", - сообщил Пита.

При этом, по его данным, спрос вырос более чем на 20% за январь-июнь и есть все предпосылки для его дальнейшего роста.

"Рынок жилья фактически не имеет альтернатив как инвестиционный инструмент. Именно поэтому в течение шести месяцев, несмотря на два локдауна, спрос на жилье растет на 3-5% ежемесячно", - сообщил Пита.

По мнению эксперта, на рост спроса и, соответственно, на ценовую динамику повлияло развитие ипотеки и более лояльные программы застройщиков.

"С одной стороны, у граждан появилось больше возможностей стать собственниками жилья даже при отсутствии полной стоимости квартиры. А с другой - до сих пор рынок недвижимости является безальтернативным для сохранения и приумножения средств", - сообщил Пита.

При этом, по данным эксперта, за год количество инвестиционных сделок с целью сохранения средств на первичном рынке выросло минимум на 15% и достигло сейчас уже 60% в структуре сделок.

Пита отметил, что на вторичном рынке жилье, особенно в домах советской эпохи, растет в цене медленнее. Хитами инвестиций остаются одно-двухкомнатные квартиры 2-комнатные квартиры площадью 35-50 кв. м. По его словам, малогабаритное жилье ежегодно стабильно дорожает на 2-5%.

Эксперт также отметил, что одной из важных причин, которая провоцирует рост цен, является экономическая непредсказуемость в стране.

"С начала года покупательная способность гривни уменьшилась официально на 9%, а фактически, по мнению экономистов, на все 15-20%. В условиях роста цен на все группы товаров и услуг вполне ожидаемо, что это сказалось на стоимости жилья ", - отметил он.

По мнению эксперта, дальнейший ход на рынке жилья во многом будет зависеть от эпидемической ситуации, от состояния экономики, курса гривни по отношению к доллару. Важным также станут вопросы налогообложения первичной недвижимости, развития ипотеки под покупку "первичных" квартир, а также принятие законодательных актов, направленных на защиту покупателей-инвесторов и решение вопросов долгостроев.

"В случае введения на первичном рынке НДС и 18% налога с продаж третьего объекта цены на "первичке" могут существенно возрасти. Это автоматически затронет и вторичный рынок в дополнительных несколько процентов", - подытожил Пита.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.