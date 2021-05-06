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В апреле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 619 долл. США/кв.м
18:45 06.05.2021 |
Относительно марта средняя цена увеличилась на 0,6%. В национальной валюте - на 1,5% до 45 427 грн/кв.м (±0,8%).
За год, средняя цена за 1 кв. м квартир увеличилась в долларах - на 14%, а в гривнах - на 16,9%.
Индекс роста в долларах составил 1,14, в гривнах 1,17.
Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 0,5% до 1478 дол. США/кв.м.
Динамика средней цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,3% до 25 778 грн/кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,7% до 74 024 грн/кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились - на 0,4% до 919 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,8% до 2 639 долл./кв. м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,87.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке в Киеве
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 15,4%, а в «дешевом» - на 19,5%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 12,5%, в «дешевом» - на 16,5%.
Средние цены представленных к продаже квартир (апрель 2021 г. )
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|8 927
|76
|3 582 529
|45 427
|1,5
|127 719
|1 619
|0,6
|Левый берег
|2 551
|72
|2 592 819
|36 445
|3,0
|92 436
|1 299
|2,1
|1-комн.
|606
|42
|1 751 140
|41 671
|3,4
|62 429
|1 486
|2,4
|2-комн.
|795
|64
|2 393 994
|36 863
|3,7
|85 347
|1 314
|2,8
|3-комн.
|910
|88
|3 001 986
|33 650
|1,7
|107 023
|1 200
|0,8
|4-комн.
|240
|114
|3 825 243
|32 463
|5,2
|136 372
|1 157
|4,3
|Правый берег
|4 422
|71
|3 115 343
|42 519
|0,5
|111 064
|1 516
|-0,4
|1-комн.
|1 259
|43
|1 944 366
|44 611
|-0,3
|69 318
|1 590
|-1,2
|2-комн.
|1 437
|64
|2 701 954
|41 650
|0,8
|96 326
|1 485
|-0,1
|3-комн.
|1 382
|91
|3 903 503
|41 045
|0,8
|139 162
|1 463
|-0,1
|4-комн.
|344
|128
|5 961 455
|44 417
|2,1
|212 530
|1 584
|1,2
|Центр
|1 954
|92
|5 931 887
|63 734
|2,9
|211 475
|2 272
|1,9
|1-комн.
|289
|48
|3 160 863
|64 902
|2,7
|112 687
|2 314
|1,8
|2-комн.
|599
|70
|4 478 088
|63 782
|2,7
|159 647
|2 274
|1,8
|3-комн.
|755
|105
|6 703 010
|63 233
|2,7
|238 966
|2 254
|1,7
|4-комн.
|311
|146
|9 434 953
|63 771
|3,8
|336 362
|2 273
|2,9
а прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненной цены на 0,4% в Оболонском районе. В остальных административных районах Киева рост, от 0,9% в Голосеевском до 4,4% в Дарницком.
В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Голосеевском на 0,03% и Оболонском на 1,3%. В остальных районах увеличилась - от 0,4% в Шевченковском до 3,5% в Дарницком.
Средние цены представленных к продаже квартир в Киеве (по районам)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|8 927
|76
|3 582 529
|45 427
|1,5
|127 719
|1 619
|0,6
|1-комн.
|2 154
|43
|2 053 221
|46 506
|1,1
|73 199
|1 658
|0,2
|2-комн.
|2 831
|65
|2 991 278
|44 988
|1,2
|106 641
|1 604
|0,3
|3-комн.
|3 047
|94
|4 327 936
|44 334
|1,4
|154 294
|1 581
|0,5
|4-комн.
|895
|130
|6 595 608
|47 937
|3,6
|235 138
|1 709
|2,7
|Голосеевский
|1 209
|76
|3 638 261
|46 756
|0,9
|129 706
|1 667
|-0,03
|1-комн.
|342
|44
|2 080 806
|46 929
|0,8
|74 182
|1 673
|-0,1
|2-комн.
|374
|65
|3 042 037
|45 965
|0,7
|108 451
|1 639
|-0,2
|3-комн.
|389
|97
|4 615 395
|46 230
|-0,5
|164 542
|1 648
|-1,3
|4-комн.
|104
|137
|7 249 143
|51 003
|6,3
|258 436
|1 818
|5,3
|Дарницкий
|1 199
|76
|2 792 723
|37 438
|4,4
|99 562
|1 335
|3,5
|1-комн.
|286
|43
|1 823 047
|42 472
|2,8
|64 993
|1 514
|1,9
|2-комн.
|376
|68
|2 600 199
|38 147
|5,6
|92 699
|1 360
|4,6
|3-комн.
|422
|94
|3 291 688
|34 574
|3,6
|117 351
|1 233
|2,7
|4-комн.
|115
|119
|4 002 757
|33 109
|7,3
|142 701
|1 180
|6,4
|Деснянский
|402
|67
|1 818 851
|27 972
|1,4
|64 843
|997
|0,5
|1-комн.
|80
|39
|1 278 193
|32 720
|2,7
|45 568
|1 166
|1,8
|2-комн.
|113
|60
|1 718 427
|28 718
|1,2
|61 263
|1 024
|0,3
|3-комн.
|170
|77
|2 050 779
|26 293
|1,8
|73 112
|937
|0,9
|4-комн.
|39
|94
|2 207 894
|23 395
|-0,2
|78 713
|834
|-1,1
|Днепровский
|950
|69
|2 668 030
|38 777
|2,6
|95 117
|1 382
|1,7
|1-комн.
|240
|42
|1 823 100
|43 700
|4,3
|64 995
|1 558
|3,3
|2-комн.
|306
|61
|2 390 093
|38 293
|2,8
|85 208
|1 365
|1,9
|3-комн.
|318
|84
|3 126 045
|36 357
|0,9
|111 445
|1 296
|0,0
|4-комн.
|86
|115
|4 321 318
|35 712
|4,1
|154 058
|1 273
|3,1
|Оболонский
|571
|73
|3 060 879
|40 090
|-0,4
|109 122
|1 429
|-1,3
|1-комн.
|159
|44
|1 683 596
|38 978
|-3,4
|60 021
|1 390
|-4,3
|2-комн.
|160
|66
|2 607 145
|39 237
|0,6
|92 946
|1 399
|-0,3
|3-комн.
|190
|86
|3 556 019
|39 547
|1,0
|126 774
|1 410
|0,1
|4-комн.
|62
|127
|6 246 508
|46 804
|1,6
|222 692
|1 669
|0,7
|Печерский
|1 404
|93
|6 137 483
|65 518
|2,5
|218 805
|2 336
|1,6
|1-комн.
|237
|50
|3 459 991
|69 095
|1,7
|123 351
|2 463
|0,8
|2-комн.
|434
|72
|4 667 213
|64 488
|2,2
|166 389
|2 299
|1,3
|3-комн.
|512
|107
|7 033 851
|64 851
|3,3
|250 761
|2 312
|2,4
|4-комн.
|221
|148
|9 819 485
|65 251
|2,5
|350 071
|2 326
|1,6
|Подольский
|700
|68
|2 988 063
|43 290
|1,4
|106 526
|1 543
|0,5
|1-комн.
|207
|43
|1 967 343
|45 301
|2,9
|70 137
|1 615
|1,9
|2-комн.
|234
|63
|2 696 261
|42 505
|0,1
|96 123
|1 515
|-0,8
|3-комн.
|215
|86
|3 650 569
|41 368
|-0,2
|130 145
|1 475
|-1,1
|4-комн.
|44
|124
|6 104 704
|47 395
|7,9
|217 636
|1 690
|6,9
|Святошинский
|516
|66
|2 174 623
|33 185
|1,7
|77 527
|1 183
|0,8
|1-комн.
|138
|40
|1 436 173
|36 241
|1,2
|51 200
|1 292
|0,3
|2-комн.
|161
|60
|1 977 210
|33 090
|2,1
|70 489
|1 180
|1,2
|3-комн.
|169
|81
|2 608 135
|31 684
|2,3
|92 982
|1 130
|1,3
|4-комн.
|48
|111
|3 433 501
|30 001
|1,8
|122 406
|1 070
|0,9
|Соломенский
|859
|71
|2 902 741
|39 803
|1,9
|103 485
|1 419
|1,0
|1-комн.
|241
|42
|1 805 265
|42 299
|3,0
|64 359
|1 508
|2,1
|2-комн.
|282
|62
|2 446 255
|38 557
|0,0
|87 211
|1 375
|-0,8
|3-комн.
|280
|94
|3 808 019
|38 778
|2,5
|135 758
|1 382
|1,6
|4-комн.
|56
|127
|5 398 152
|40 462
|3,6
|192 447
|1 443
|2,7
|Шевченковский
|1 117
|80
|4 383 441
|53 295
|1,3
|156 272
|1 900
|0,4
|1-комн.
|224
|44
|2 328 573
|52 348
|0,5
|83 015
|1 866
|-0,4
|2-комн.
|391
|65
|3 441 298
|52 310
|2,5
|122 684
|1 865
|1,6
|3-комн.
|382
|98
|5 474 232
|54 077
|0,5
|195 160
|1 928
|-0,4
|4-комн.
|120
|138
|7 816 657
|55 785
|1,5
|278 669
|1 989
|0,6
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве
Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 1,8% относительно марта и составило 8927 квартир. Объем предложения снизился в общей площади на 2,1%, в долларовом выражении - на 1,4%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год количество квартир уменьшилось на 12,8%.
Индекс роста составил 0,87.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 17,8% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 2% ниже средней цены марта и составляет 43 868 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 2,9%, 1 564 долл. США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 22%.
Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 2,5% и в Центре Киева - на 5,1%. Увеличение на Правом берегу - на 0,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 0,6%, двухкомнатных - на 3,8%, трехкомнатных - на 1%, четырехкомнатных - на 0,6%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 16%, Голосеевском - 14%, Дарницком - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11% и Соломенском - 10%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 8%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 4%.
Увеличение предложения квартир наблюдалось в Оболонском - на 0,4%, Святошинском - на 1,2%, Соломенском - на 1,7%, Подольском - на 2,8% и Деснянском - на 4,1%. Уменьшение в остальных районах, от 1,3% в Голосеевском до 6,2% в Днепровском районах.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 17%, до 50 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 10%.
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