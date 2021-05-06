В апреле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 619 долл. США/кв.м

Относительно марта средняя цена увеличилась на 0,6%. В национальной валюте - на 1,5% до 45 427 грн/кв.м (±0,8%).

За год, средняя цена за 1 кв. м квартир увеличилась в долларах - на 14%, а в гривнах - на 16,9%.

Индекс роста в долларах составил 1,14, в гривнах 1,17.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 0,5% до 1478 дол. США/кв.м.

Динамика средней цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,3% до 25 778 грн/кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,7% до 74 024 грн/кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились - на 0,4% до 919 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,8% до 2 639 долл./кв. м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,87.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке в Киеве

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 15,4%, а в «дешевом» - на 19,5%.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 12,5%, в «дешевом» - на 16,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир (апрель 2021 г. )

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 8 927 76 3 582 529 45 427 1,5 127 719 1 619 0,6 Левый берег 2 551 72 2 592 819 36 445 3,0 92 436 1 299 2,1 1-комн. 606 42 1 751 140 41 671 3,4 62 429 1 486 2,4 2-комн. 795 64 2 393 994 36 863 3,7 85 347 1 314 2,8 3-комн. 910 88 3 001 986 33 650 1,7 107 023 1 200 0,8 4-комн. 240 114 3 825 243 32 463 5,2 136 372 1 157 4,3 Правый берег 4 422 71 3 115 343 42 519 0,5 111 064 1 516 -0,4 1-комн. 1 259 43 1 944 366 44 611 -0,3 69 318 1 590 -1,2 2-комн. 1 437 64 2 701 954 41 650 0,8 96 326 1 485 -0,1 3-комн. 1 382 91 3 903 503 41 045 0,8 139 162 1 463 -0,1 4-комн. 344 128 5 961 455 44 417 2,1 212 530 1 584 1,2 Центр 1 954 92 5 931 887 63 734 2,9 211 475 2 272 1,9 1-комн. 289 48 3 160 863 64 902 2,7 112 687 2 314 1,8 2-комн. 599 70 4 478 088 63 782 2,7 159 647 2 274 1,8 3-комн. 755 105 6 703 010 63 233 2,7 238 966 2 254 1,7 4-комн. 311 146 9 434 953 63 771 3,8 336 362 2 273 2,9

а прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненной цены на 0,4% в Оболонском районе. В остальных административных районах Киева рост, от 0,9% в Голосеевском до 4,4% в Дарницком.

В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Голосеевском на 0,03% и Оболонском на 1,3%. В остальных районах увеличилась - от 0,4% в Шевченковском до 3,5% в Дарницком.

Средние цены представленных к продаже квартир в Киеве (по районам)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 8 927 76 3 582 529 45 427 1,5 127 719 1 619 0,6 1-комн. 2 154 43 2 053 221 46 506 1,1 73 199 1 658 0,2 2-комн. 2 831 65 2 991 278 44 988 1,2 106 641 1 604 0,3 3-комн. 3 047 94 4 327 936 44 334 1,4 154 294 1 581 0,5 4-комн. 895 130 6 595 608 47 937 3,6 235 138 1 709 2,7 Голосеевский 1 209 76 3 638 261 46 756 0,9 129 706 1 667 -0,03 1-комн. 342 44 2 080 806 46 929 0,8 74 182 1 673 -0,1 2-комн. 374 65 3 042 037 45 965 0,7 108 451 1 639 -0,2 3-комн. 389 97 4 615 395 46 230 -0,5 164 542 1 648 -1,3 4-комн. 104 137 7 249 143 51 003 6,3 258 436 1 818 5,3 Дарницкий 1 199 76 2 792 723 37 438 4,4 99 562 1 335 3,5 1-комн. 286 43 1 823 047 42 472 2,8 64 993 1 514 1,9 2-комн. 376 68 2 600 199 38 147 5,6 92 699 1 360 4,6 3-комн. 422 94 3 291 688 34 574 3,6 117 351 1 233 2,7 4-комн. 115 119 4 002 757 33 109 7,3 142 701 1 180 6,4 Деснянский 402 67 1 818 851 27 972 1,4 64 843 997 0,5 1-комн. 80 39 1 278 193 32 720 2,7 45 568 1 166 1,8 2-комн. 113 60 1 718 427 28 718 1,2 61 263 1 024 0,3 3-комн. 170 77 2 050 779 26 293 1,8 73 112 937 0,9 4-комн. 39 94 2 207 894 23 395 -0,2 78 713 834 -1,1 Днепровский 950 69 2 668 030 38 777 2,6 95 117 1 382 1,7 1-комн. 240 42 1 823 100 43 700 4,3 64 995 1 558 3,3 2-комн. 306 61 2 390 093 38 293 2,8 85 208 1 365 1,9 3-комн. 318 84 3 126 045 36 357 0,9 111 445 1 296 0,0 4-комн. 86 115 4 321 318 35 712 4,1 154 058 1 273 3,1 Оболонский 571 73 3 060 879 40 090 -0,4 109 122 1 429 -1,3 1-комн. 159 44 1 683 596 38 978 -3,4 60 021 1 390 -4,3 2-комн. 160 66 2 607 145 39 237 0,6 92 946 1 399 -0,3 3-комн. 190 86 3 556 019 39 547 1,0 126 774 1 410 0,1 4-комн. 62 127 6 246 508 46 804 1,6 222 692 1 669 0,7 Печерский 1 404 93 6 137 483 65 518 2,5 218 805 2 336 1,6 1-комн. 237 50 3 459 991 69 095 1,7 123 351 2 463 0,8 2-комн. 434 72 4 667 213 64 488 2,2 166 389 2 299 1,3 3-комн. 512 107 7 033 851 64 851 3,3 250 761 2 312 2,4 4-комн. 221 148 9 819 485 65 251 2,5 350 071 2 326 1,6 Подольский 700 68 2 988 063 43 290 1,4 106 526 1 543 0,5 1-комн. 207 43 1 967 343 45 301 2,9 70 137 1 615 1,9 2-комн. 234 63 2 696 261 42 505 0,1 96 123 1 515 -0,8 3-комн. 215 86 3 650 569 41 368 -0,2 130 145 1 475 -1,1 4-комн. 44 124 6 104 704 47 395 7,9 217 636 1 690 6,9 Святошинский 516 66 2 174 623 33 185 1,7 77 527 1 183 0,8 1-комн. 138 40 1 436 173 36 241 1,2 51 200 1 292 0,3 2-комн. 161 60 1 977 210 33 090 2,1 70 489 1 180 1,2 3-комн. 169 81 2 608 135 31 684 2,3 92 982 1 130 1,3 4-комн. 48 111 3 433 501 30 001 1,8 122 406 1 070 0,9 Соломенский 859 71 2 902 741 39 803 1,9 103 485 1 419 1,0 1-комн. 241 42 1 805 265 42 299 3,0 64 359 1 508 2,1 2-комн. 282 62 2 446 255 38 557 0,0 87 211 1 375 -0,8 3-комн. 280 94 3 808 019 38 778 2,5 135 758 1 382 1,6 4-комн. 56 127 5 398 152 40 462 3,6 192 447 1 443 2,7 Шевченковский 1 117 80 4 383 441 53 295 1,3 156 272 1 900 0,4 1-комн. 224 44 2 328 573 52 348 0,5 83 015 1 866 -0,4 2-комн. 391 65 3 441 298 52 310 2,5 122 684 1 865 1,6 3-комн. 382 98 5 474 232 54 077 0,5 195 160 1 928 -0,4 4-комн. 120 138 7 816 657 55 785 1,5 278 669 1 989 0,6

Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве

Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 1,8% относительно марта и составило 8927 квартир. Объем предложения снизился в общей площади на 2,1%, в долларовом выражении - на 1,4%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

За год количество квартир уменьшилось на 12,8%.

Индекс роста составил 0,87.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 17,8% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 2% ниже средней цены марта и составляет 43 868 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 2,9%, 1 564 долл. США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 22%.

Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 2,5% и в Центре Киева - на 5,1%. Увеличение на Правом берегу - на 0,2%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 0,6%, двухкомнатных - на 3,8%, трехкомнатных - на 1%, четырехкомнатных - на 0,6%.

Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 16%, Голосеевском - 14%, Дарницком - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11% и Соломенском - 10%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 8%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 4%.

Увеличение предложения квартир наблюдалось в Оболонском - на 0,4%, Святошинском - на 1,2%, Соломенском - на 1,7%, Подольском - на 2,8% и Деснянском - на 4,1%. Уменьшение в остальных районах, от 1,3% в Голосеевском до 6,2% в Днепровском районах.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 17%, до 50 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 10%.