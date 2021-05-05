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В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
08:35 05.05.2021 |
За «карантинный» год в Украине значительно снизился спрос на аренду коммерческой недвижимости, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Об этом корреспонденту УНН рассказал руководитель комитета по информационным технологиям и аналитики Ассоциации специалистов недвижимости Украины Эдуард Бразас.
"Спрос на аренду коммерческой недвижимости действительно упал, при чем на все типы недвижимости, за исключением разве что складской недвижимости, которая сейчас пользуется спросом. Есть в принципе виды бизнеса, которые хорошо себя чувствуют. Именно они сейчас являются драйверами спроса - это медицинские учреждения, службы доставки, то, что работает на вынос, на доставку", - сказал он.
Так, по словам эксперта, IT-компании продолжают арендовать офисы, и у них есть достаточно широкий выбор, но они не могут закрыть все предложения на рынке.
Кроме того, Бразас сообщил, что при разумной денежной политике арендодателей, многие офисные и торговые помещения сдаются. "Другой вопрос, что раньше это происходило за неделю-полторы, а сейчас может и несколько месяцев на рынке стоять, пока собственник не приведет свои пожелания в соответсвие со спросом. Но если брать по рынку, то вакантных коммерчческих помещений присутствует где-то в районе 15%", - объяснил он.
Также, по его словам, в условиях карантина происходят и корректировки по ставкам арендной платы. "Сейчас в зависимости от того статуса, который есть в том или ином регионе, как правило происходят точечные новые договоренности на конкретный месяц или на конкретный временной промежуток. Вот объявили карантин, арендаторы и арендодатели сели и проговорили арендную плату", - отметил сосеседник.
Отвечая на вопрос, когда ждать улучшения ситуации на рынке аренды коммерческой недвижимости, Бразас ответил: "Если у нас раз в две недели будут объявлять локдаун, будет становиться только хуже. Если до власти дойдет, что убивать бизнес не есть равно борьбе с коронавирусом, то тогда у нас плюс-минус все выравняется. Я не вижу больших четких перспектив, что тут у нас завтра все улучшится. Вот такая перманентно плохая ситуация будет в ближайшем будущем".
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