Доля квартир с ремонтом в новостройках может достичь 25% к 2025 г. - мнение

Доля квартир с ремонтом к 2025 году может достигнуть 20-25% от общего объема строящегося жилья, сообщил "Интерфакс-Украина" руководитель проекта #READYDIM Вадим Войсевич.

"Застройщики ищут оптимальное сочетания реализуемых квартир с полноценным ремонтом, чистовой и черновой отделкой. В настоящее время можно говорить о комбинированном подходе девелоперов: в некоторых проектах квартиры со 100-процентным ремонтом составляют около 10-20% от общего количества, чаще всего это целые отдельные секции", - рассказал он.

Войсевич отметил, что в целом на рынке доля квартир с ремонтом выросла до 10%, что вдвое выше, чем в 2017 году.

По данным эксперта, средняя стоимость ремонта от застройщика в ЖК классов комфорт и комфорт+ обходится покупателю от $450 до $650/кв. м без мебели, $800-$1250/кв. м с мебелью.

"В бизнес-классе цена ремонта стартует от $1000-1250/кв. м и ограничена исключительно пожеланиями клиента. "Коробочных", стандартных решений в бизнес-классе попросту нет", - рассказал Войсевич.

При этом эксперт сообщил, что если ремонт новой квартиры реализуется согласно проекту и без переделок, то стоимость ремонтных работ от застройщика и своими силами практически одинакова. Если же покупатель занялся переделкой, она может вырасти вдвое-втрое.

По его словам, покупателю квартиры важно иметь выбор по качеству выполняемого ремонта от застройщика, но пока лишь несколько компаний предлагают покупателю различные пакеты ремонта, в зависимости от используемых стройматериалов и выполняемых работ.

"Оптимальный вариант - это, условно, три ценовых пакета: Standart, Comfort, Premium без мебели и с мебелью. При этом также огромный интерес покупателя вызывает опция по меблировке и оснащению квартир техникой", - добавил эксперт.