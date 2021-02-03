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Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева, в январе 2021 года составила 31 603 грн./кв.м.
13:55 03.02.2021 |
Относительно декабря средняя стоимость увеличилась на 1,2%, при уровне показателя погрешности ±2,8%. С января 2020 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,2%.
Цены на квартиры в новостройках Киева
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,7% и составила 27 000 грн., за год на 12,4%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Дарницком - на 0,4%, Святошинском - на 0,5%, и Деснянском районе - на 1,9%. В остальных районах Киева увеличение составило от 0,6% в Шевченковском до 2,9% в Соломенском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, январь 2021 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|216
|76
|2 455 912
|31 603
|1,2
|Голосеевский
|36
|76
|2 508 810
|31 515
|2,2
|Дарницкий
|25
|81
|1 892 187
|25 103
|-0,4
|Деснянский
|15
|61
|1 453 314
|23 331
|-1,9
|Днепровский
|15
|77
|1 930 340
|25 302
|2,3
|Оболонский
|12
|77
|2 395 313
|31 067
|2,4
|Печерский
|31
|87
|4 848 579
|54 716
|1,3
|Подольский
|17
|76
|2 600 166
|34 791
|2,7
|Святошинский
|15
|64
|1 631 122
|25 444
|-0,5
|Соломенский
|21
|73
|1 865 977
|26 087
|2,9
|Шевченковский
|29
|81
|3 022 227
|36 999
|0,6
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно декабря составило:
* эконом-класс - рост на 0,03% до 22 917 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 1,4% до 27 048 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 1,5% до 44 292 грн./кв.м;
* премиум-класс - снижение на 0,7% до 70 420 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, январь 2021 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|216
|76
|2 455 912
|31 603
|1,2
|Эконом
|41
|72
|1 624 206
|22 917
|0,03
|1-комн.
|43
|988 774
|23 419
|-1,3
|2-комн.
|66
|1 470 346
|22 456
|1,1
|3-комн.
|90
|2 042 991
|23 046
|-0,7
|4≥комн.
|136
|3 037 986
|22 654
|2,3
|Комфорт
|104
|74
|1 938 743
|27 048
|1,4
|1-комн.
|42
|1 199 877
|28 630
|2,9
|2-комн.
|66
|1 738 303
|26 577
|1,4
|3-комн.
|88
|2 264 599
|26 108
|0,2
|4≥комн.
|131
|3 416 856
|27 243
|1
|Бизнес
|51
|85
|3 750 637
|44 292
|1,5
|1-комн.
|49
|2 285 202
|46 954
|0,5
|2-комн.
|76
|3 242 279
|42 640
|1,1
|3-комн.
|103
|4 449 755
|43 138
|3,3
|4≥комн.
|140
|6 503 557
|46 081
|0,3
|Премиум
|20
|96
|6 823 541
|70 420
|-0,7
|1-комн.
|53
|3 697 925
|69 107
|-0,2
|2-комн.
|74
|5 350 974
|71 610
|-2,5
|3-комн.
|110
|7 442 671
|67 401
|2,2
|4≥комн.
|151
|11 460 400
|74 856
|-1,8
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 54 118 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19 865 грн./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В январе к продаже предлагались квартиры в 216 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48% и бизнес-класса - 24%. Доля новостроек эконом-класса - 19%, премиум-класса - 9% от общего количества.
В январе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Печерском - 14%, Шевченковском - 13%, Дарницком - 12% и Соломенском - 10% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, в Днепровском, Деснянском и Святошинском - по 7%, в Оболонском районе - 5%.
В январе были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 4 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 2 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 216.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.
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