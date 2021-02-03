Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева, в январе 2021 года составила 31 603 грн./кв.м.

Относительно декабря средняя стоимость увеличилась на 1,2%, при уровне показателя погрешности ±2,8%. С января 2020 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,2%.

Цены на квартиры в новостройках Киева

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,7% и составила 27 000 грн., за год на 12,4%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Дарницком - на 0,4%, Святошинском - на 0,5%, и Деснянском районе - на 1,9%. В остальных районах Киева увеличение составило от 0,6% в Шевченковском до 2,9% в Соломенском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, январь 2021 г.

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 216 76 2 455 912 31 603 1,2 Голосеевский 36 76 2 508 810 31 515 2,2 Дарницкий 25 81 1 892 187 25 103 -0,4 Деснянский 15 61 1 453 314 23 331 -1,9 Днепровский 15 77 1 930 340 25 302 2,3 Оболонский 12 77 2 395 313 31 067 2,4 Печерский 31 87 4 848 579 54 716 1,3 Подольский 17 76 2 600 166 34 791 2,7 Святошинский 15 64 1 631 122 25 444 -0,5 Соломенский 21 73 1 865 977 26 087 2,9 Шевченковский 29 81 3 022 227 36 999 0,6

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно декабря составило:

* эконом-класс - рост на 0,03% до 22 917 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 1,4% до 27 048 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 1,5% до 44 292 грн./кв.м;

* премиум-класс - снижение на 0,7% до 70 420 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, январь 2021 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 216 76 2 455 912 31 603 1,2 Эконом 41 72 1 624 206 22 917 0,03 1-комн. 43 988 774 23 419 -1,3 2-комн. 66 1 470 346 22 456 1,1 3-комн. 90 2 042 991 23 046 -0,7 4≥комн. 136 3 037 986 22 654 2,3 Комфорт 104 74 1 938 743 27 048 1,4 1-комн. 42 1 199 877 28 630 2,9 2-комн. 66 1 738 303 26 577 1,4 3-комн. 88 2 264 599 26 108 0,2 4≥комн. 131 3 416 856 27 243 1 Бизнес 51 85 3 750 637 44 292 1,5 1-комн. 49 2 285 202 46 954 0,5 2-комн. 76 3 242 279 42 640 1,1 3-комн. 103 4 449 755 43 138 3,3 4≥комн. 140 6 503 557 46 081 0,3 Премиум 20 96 6 823 541 70 420 -0,7 1-комн. 53 3 697 925 69 107 -0,2 2-комн. 74 5 350 974 71 610 -2,5 3-комн. 110 7 442 671 67 401 2,2 4≥комн. 151 11 460 400 74 856 -1,8

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 54 118 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19 865 грн./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В январе к продаже предлагались квартиры в 216 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48% и бизнес-класса - 24%. Доля новостроек эконом-класса - 19%, премиум-класса - 9% от общего количества.

В январе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Печерском - 14%, Шевченковском - 13%, Дарницком - 12% и Соломенском - 10% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, в Днепровском, Деснянском и Святошинском - по 7%, в Оболонском районе - 5%.

В январе были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 4 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 2 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 216.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2024 г.