Начали действовать нормы по использованию в строительстве ВІМ-технологии

В Украине уже разрешено проектировать здания с учетом ВІМ-технологии (Building Information Modelingта), а также представлять на утверждение и экспертизу проекты строительства в бумажной и электронной форме.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.

«Вступили в силу изменения в Порядок разработки проектной документации на строительство объектов, которые позволяют использовать ВІМ-технологии и в Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, которые могут подаваться в бумажной и электронной форме или в виде электронных документов», - говорится в сообщении

Отмечается, что BIM-технологии - это новый подход к управлению цифровой информацией в строительной отрасли, который позволяет виртуально воссоздать объект еще до начала его строительства. Он позволяет повысить безопасность и надежность зданий и сооружений, контролировать качество и скорость строительных работ, существенно снизить вероятность ошибок в проектах, уменьшить стоимость строительства и оптимизировать затраты на стадии эксплуатации.

«Модернизация и цифровая трансформация отечественной строительной отрасли, в частности, благодаря внедрению BIM-технологий, позволит решить ряд системных проблем. Речь идет о низком качестве проектирования и строительства, неэффективном использовании ресурсов, непредсказуемости затрат на эксплуатацию построенных объектов, аварийности зданий и сооружений, нехватке инвестиций, ресурсоемкости и неэнергоэффективности отрасли», - отметил первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Василий Лозинский.

Отмечается, что для системного комплексного внедрения информационного моделирования в строительстве, Минрегион разработал Концепцию и план мероприятий по ее реализации. В первую очередь внедрение BIM-технологии, отмечают в министерстве, требует государственного регулирования, в частности, создания необходимой нормативно-правовой базы, разработки ряда норм и стандартов, государственной поддержки реализации пилотных проектов, подготовки специалистов соответствующей квалификации, информационной, организационной и методической поддержки.

Сейчас Минрегион работает над обновлением 20 государственных строительных норм, разработкой национальных сметных норм и разрабатывает комплексный план пересмотра строительных норм до 2025 года.

Как сообщал Укринформ, 30 ноября 2019 года Министерство развития громад и территорий Украины, ряд отраслевых ассоциаций и организаций подписали меморандум «Дорожная карта внедрения информационного моделирования зданий (ВИО) при создании объектов строительства, объектов архитектуры». Меморандум, в частности, предусматривает осуществление мероприятий по внедрению ВИМ-технологии на государственном уровне при проектировании, сооружении и эксплуатации объектов недвижимости.