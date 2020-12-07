Цены на строймонтажработы в Украине за 10 мес. возросли на 2,6% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-октябре 2020 года возросли на 2,6% по сравнению с январем-октябрем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, с начала года цены увеличились во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 4,3%, нежилом – 0,5%, инженерном – 3%.

В октябре-2020 к октябрю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 5,6%, нежилом – на 3,6%, инженерном – на 10,2%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в октябре по сравнению с сентябрем стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 0,1%, нежилых зданий и инженерных сооружений – на 0,3%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.