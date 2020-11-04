В октябре средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1465 долл. США/кв. м

Относительно сентября средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте - на 2,3%, до 41756 грн./кв.м (±2,1%).

Цены квартир на вторичном рынке жилья Киева

С января 2020 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 1,5%, в гривнах - на 17,6%.

С октября 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,9%, в гривнах - на 18,6%. Индекс роста в долларах составил 1,06, в гривнах - 1,19.

Медианная цена квадратного метра жилья увеличилась за месяц на 1,7% до 1346 дол. США/кв.м, относительно января 2020 года - на 4,8%, за год - на 10,7%. Индекс роста составил 1,11.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно сентября увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 1,7%, до 24681 грн./кв.м, а в 20% высокого - на 2,3%, до 65949 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 1,2%, до 866 долл. США/кв.м, в «дорогом» на 1,8%, до 2314 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,67.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год, ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 9,1%, а в «дешевом» - на 27,6%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 13,9%, в «дорогом» уменьшились на 2,6%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат (октябрь 2020 г.)

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 11 199 74 3 171 678 41 756 2,3 111 287 1 465 1,8 Левый берег 3 396 69 2 308 761 33 752 1,5 81 009 1 184 0,9 1-комн. 961 42 1 597 595 37 520 1,8 56 056 1 317 1,3 2-комн. 1 017 64 2 150 795 33 587 1,3 75 466 1 179 0,7 3-комн. 1 159 87 2 773 336 31 570 1,4 97 310 1 108 0,8 4-комн. 259 112 3 488 834 30 182 1,3 122 415 1 059 0,8 Правый берег 5 409 70 2 836 969 39 502 2,9 99 543 1 386 2,4 1-комн. 1 541 42 1 771 024 41 503 4,3 62 141 1 456 3,7 2-комн. 1 729 64 2 556 499 39 106 2,1 89 702 1 372 1,6 3-комн. 1 720 89 3 486 388 37 876 2,0 122 329 1 329 1,5 4-комн. 419 125 5 248 801 40 445 4,7 184 168 1 419 4,2 Центр 2 394 88 5 152 005 58 203 1,2 180 772 2 042 0,7 1-комн. 423 49 2 940 371 60 404 1,0 103 171 2 119 0,4 2-комн. 750 71 4 130 015 58 059 1,0 144 913 2 037 0,5 3-комн. 927 105 6 078 266 57 493 1,7 213 273 2 017 1,1 4-комн. 294 139 8 020 613 57 642 0,9 281 425 2 023 0,3

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 1,2% в Дарницком до 4,6% в Святошинском.

В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась: от 0,7% в Дарницком до 4,1% в Святошинском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева ( октябрь 2020 г.)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 11 199 74 3 171 678 41 756 2,3 111 287 1 465 1,8 1-комн. 2 925 43 1 883 150 42 928 3,0 66 075 1 506 2,4 2-комн. 3 496 65 2 776 046 41 566 1,7 97 405 1 458 1,2 3-комн. 3 806 92 3 900 535 40 734 2,2 136 861 1 429 1,7 4-комн. 972 126 5 618 226 42 912 2,7 197 131 1 506 2,1 Голосеевский 1 533 73 3 383 231 45 052 2,1 118 710 1 581 1,5 1-комн. 462 44 2 083 753 46 602 2,7 73 114 1 635 2,1 2-комн. 484 69 3 082 609 44 023 0,6 108 162 1 545 0,0 3-комн. 492 94 4 326 973 44 377 2,5 151 824 1 557 1,9 4-комн. 95 133 6 346 796 46 261 4,8 222 695 1 623 4,2 Дарницкий 1 595 74 2 541 647 34 845 1,20 89 181 1 223 0,7 1-комн. 420 43 1 675 167 38 501 0,4 58 778 1 351 -0,1 2-комн. 488 67 2 377 128 35 188 2,4 83 408 1 235 1,9 3-комн. 562 93 3 065 734 32 735 1,3 107 570 1 149 0,7 4-комн. 125 119 3 739 010 30 704 -0,2 131 193 1 077 -0,7 Деснянский 527 64 1 708 038 27 133 1,5 59 931 952 1,0 1-комн. 131 41 1 255 289 30 703 1,2 44 045 1 077 0,7 2-комн. 154 59 1 625 467 27 590 -0,2 57 034 968 -0,7 3-комн. 201 78 1 974 535 25 299 2,0 69 282 888 1,4 4-комн. 41 94 2 158 284 23 003 1,6 75 729 807 1,1 Днепровский 1 280 65 2 270 933 35 247 2,3 79 682 1 237 1,8 1-комн. 414 42 1 636 387 38 922 4,6 57 417 1 366 4,1 2-комн. 376 60 2 077 096 34 038 1,1 72 881 1 194 0,6 3-комн. 397 82 2 772 292 33 170 0,6 97 273 1 164 0,0 4-комн. 93 109 3 739 163 32 646 3,1 131 199 1 145 2,5 Оболонский 761 74 3 089 312 39 803 2,9 108 397 1 397 2,4 1-комн. 206 43 1 639 894 38 546 2,6 57 540 1 353 2,1 2-комн. 207 65 2 536 915 38 598 3,7 89 015 1 354 3,1 3-комн. 267 88 3 610 211 39 124 1,7 126 674 1 373 1,2 4-комн. 81 130 6 470 134 48 313 3,1 227 022 1 695 2,6 Печерский 1 479 89 5 305 181 59 179 1,7 186 147 2 076 1,1 1-комн. 255 50 3 114 199 62 004 4,0 109 270 2 176 3,4 2-комн. 473 71 4 155 248 58 232 0,3 145 798 2 043 -0,3 3-комн. 571 106 6 312 378 58 760 2,1 221 487 2 062 1,5 4-комн. 180 139 8 235 789 58 993 1,3 288 975 2 070 0,8 Подольский 754 68 2 724 891 39 649 2,9 95 610 1 391 2,3 1-комн. 224 42 1 772 198 41 728 5,5 62 182 1 464 4,9 2-комн. 252 63 2 474 215 38 919 1,4 86 815 1 366 0,9 3-комн. 233 88 3 413 957 38 030 1,3 119 788 1 334 0,8 4-комн. 45 123 5 303 151 41 774 4,8 186 075 1 466 4,2 Святошинский 692 66 2 091 800 32 203 4,6 73 396 1 130 4,1 1-комн. 187 39 1 414 440 36 220 9,6 49 629 1 271 9,0 2-комн. 192 60 1 918 521 31 852 2,9 67 317 1 118 2,4 3-комн. 244 80 2 460 940 30 187 0,9 86 349 1 059 0,4 4-комн. 69 103 3 104 343 29 427 5,80 108 924 1 033 5,2 Соломенский 1 135 71 2 671 723 37 419 2,6 93 745 1 313 2,0 1-комн. 340 42 1 703 917 39 855 3,1 59 787 1 398 2,5 2-комн. 357 64 2 494 593 37 889 1,6 87 530 1 329 1,0 3-комн. 357 92 3 325 946 35 157 3,0 116 700 1 234 2,5 4-комн. 81 130 4 631 381 35 093 3,7 162 505 1 231 3,2 Шевченковский 1 443 79 3 978 130 49 272 1,7 139 583 1 729 1,2 1-комн. 286 43 2 193 352 50 023 3,6 76 960 1 755 3,1 2-комн. 513 65 3 213 886 48 357 1,6 112 768 1 697 1,1 3-комн. 482 96 4 864 239 49 319 0,6 170 675 1 731 0,1 4-комн. 162 135 6 912 690 50 700 1,9 242 551 1 779 1,4

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в Киеве октябре уменьшилось на 1,9% относительно сентября и составило 11199 квартир. Объем предложения снизился в общей площади - на 1,2%, в долларовом выражении увеличился - на 0,5%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева



Предложение квартир в Киеве с января 2020 года увеличилось на 6,3%. Относительно октября 2019 года - на 3,1%. Индекс роста составил 1,03.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 14,4% от всего объема предложения.

Средняя цена предложения на «новые» квартиры в Киеве на 1,2% выше показателей сентября и составляет 41300 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 0,6%, 1449 долл.США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 3,5%, на Правом берегу - на 1,7%, в Центре Киева - на 0,2%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 9%.

По отношению к предыдущему месяцу понизилось количество однокомнатных квартир - на 1,9%, двухкомнатных - на 3,6%, трехкомнатных - на 1%. Повысилось четырехкомнатных - на 0,7%.

Большее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком районах - по 14%, Печерском и Шевченковском - по 13%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, в Деснянском - 5%.

Увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском районе на 2%. В остальных районах уменьшение, от 1,1% в Святошинском до 5,2% в Дарницком.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15%, до 50 тыс. долл. США - 13% и от 250 тыс. долл. США - 7%.