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В октябре средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1465 долл. США/кв. м
17:41 04.11.2020 |
Относительно сентября средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте - на 2,3%, до 41756 грн./кв.м (±2,1%).
Цены квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2020 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 1,5%, в гривнах - на 17,6%.
С октября 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,9%, в гривнах - на 18,6%. Индекс роста в долларах составил 1,06, в гривнах - 1,19.
Медианная цена квадратного метра жилья увеличилась за месяц на 1,7% до 1346 дол. США/кв.м, относительно января 2020 года - на 4,8%, за год - на 10,7%. Индекс роста составил 1,11.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно сентября увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 1,7%, до 24681 грн./кв.м, а в 20% высокого - на 2,3%, до 65949 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 1,2%, до 866 долл. США/кв.м, в «дорогом» на 1,8%, до 2314 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,67.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 9,1%, а в «дешевом» - на 27,6%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 13,9%, в «дорогом» уменьшились на 2,6%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат (октябрь 2020 г.)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|11 199
|74
|3 171 678
|41 756
|2,3
|111 287
|1 465
|1,8
|Левый берег
|3 396
|69
|2 308 761
|33 752
|1,5
|81 009
|1 184
|0,9
|1-комн.
|961
|42
|1 597 595
|37 520
|1,8
|56 056
|1 317
|1,3
|2-комн.
|1 017
|64
|2 150 795
|33 587
|1,3
|75 466
|1 179
|0,7
|3-комн.
|1 159
|87
|2 773 336
|31 570
|1,4
|97 310
|1 108
|0,8
|4-комн.
|259
|112
|3 488 834
|30 182
|1,3
|122 415
|1 059
|0,8
|Правый берег
|5 409
|70
|2 836 969
|39 502
|2,9
|99 543
|1 386
|2,4
|1-комн.
|1 541
|42
|1 771 024
|41 503
|4,3
|62 141
|1 456
|3,7
|2-комн.
|1 729
|64
|2 556 499
|39 106
|2,1
|89 702
|1 372
|1,6
|3-комн.
|1 720
|89
|3 486 388
|37 876
|2,0
|122 329
|1 329
|1,5
|4-комн.
|419
|125
|5 248 801
|40 445
|4,7
|184 168
|1 419
|4,2
|Центр
|2 394
|88
|5 152 005
|58 203
|1,2
|180 772
|2 042
|0,7
|1-комн.
|423
|49
|2 940 371
|60 404
|1,0
|103 171
|2 119
|0,4
|2-комн.
|750
|71
|4 130 015
|58 059
|1,0
|144 913
|2 037
|0,5
|3-комн.
|927
|105
|6 078 266
|57 493
|1,7
|213 273
|2 017
|1,1
|4-комн.
|294
|139
|8 020 613
|57 642
|0,9
|281 425
|2 023
|0,3
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 1,2% в Дарницком до 4,6% в Святошинском.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась: от 0,7% в Дарницком до 4,1% в Святошинском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева ( октябрь 2020 г.)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|11 199
|74
|3 171 678
|41 756
|2,3
|111 287
|1 465
|1,8
|1-комн.
|2 925
|43
|1 883 150
|42 928
|3,0
|66 075
|1 506
|2,4
|2-комн.
|3 496
|65
|2 776 046
|41 566
|1,7
|97 405
|1 458
|1,2
|3-комн.
|3 806
|92
|3 900 535
|40 734
|2,2
|136 861
|1 429
|1,7
|4-комн.
|972
|126
|5 618 226
|42 912
|2,7
|197 131
|1 506
|2,1
|Голосеевский
|1 533
|73
|3 383 231
|45 052
|2,1
|118 710
|1 581
|1,5
|1-комн.
|462
|44
|2 083 753
|46 602
|2,7
|73 114
|1 635
|2,1
|2-комн.
|484
|69
|3 082 609
|44 023
|0,6
|108 162
|1 545
|0,0
|3-комн.
|492
|94
|4 326 973
|44 377
|2,5
|151 824
|1 557
|1,9
|4-комн.
|95
|133
|6 346 796
|46 261
|4,8
|222 695
|1 623
|4,2
|Дарницкий
|1 595
|74
|2 541 647
|34 845
|1,20
|89 181
|1 223
|0,7
|1-комн.
|420
|43
|1 675 167
|38 501
|0,4
|58 778
|1 351
|-0,1
|2-комн.
|488
|67
|2 377 128
|35 188
|2,4
|83 408
|1 235
|1,9
|3-комн.
|562
|93
|3 065 734
|32 735
|1,3
|107 570
|1 149
|0,7
|4-комн.
|125
|119
|3 739 010
|30 704
|-0,2
|131 193
|1 077
|-0,7
|Деснянский
|527
|64
|1 708 038
|27 133
|1,5
|59 931
|952
|1,0
|1-комн.
|131
|41
|1 255 289
|30 703
|1,2
|44 045
|1 077
|0,7
|2-комн.
|154
|59
|1 625 467
|27 590
|-0,2
|57 034
|968
|-0,7
|3-комн.
|201
|78
|1 974 535
|25 299
|2,0
|69 282
|888
|1,4
|4-комн.
|41
|94
|2 158 284
|23 003
|1,6
|75 729
|807
|1,1
|Днепровский
|1 280
|65
|2 270 933
|35 247
|2,3
|79 682
|1 237
|1,8
|1-комн.
|414
|42
|1 636 387
|38 922
|4,6
|57 417
|1 366
|4,1
|2-комн.
|376
|60
|2 077 096
|34 038
|1,1
|72 881
|1 194
|0,6
|3-комн.
|397
|82
|2 772 292
|33 170
|0,6
|97 273
|1 164
|0,0
|4-комн.
|93
|109
|3 739 163
|32 646
|3,1
|131 199
|1 145
|2,5
|Оболонский
|761
|74
|3 089 312
|39 803
|2,9
|108 397
|1 397
|2,4
|1-комн.
|206
|43
|1 639 894
|38 546
|2,6
|57 540
|1 353
|2,1
|2-комн.
|207
|65
|2 536 915
|38 598
|3,7
|89 015
|1 354
|3,1
|3-комн.
|267
|88
|3 610 211
|39 124
|1,7
|126 674
|1 373
|1,2
|4-комн.
|81
|130
|6 470 134
|48 313
|3,1
|227 022
|1 695
|2,6
|Печерский
|1 479
|89
|5 305 181
|59 179
|1,7
|186 147
|2 076
|1,1
|1-комн.
|255
|50
|3 114 199
|62 004
|4,0
|109 270
|2 176
|3,4
|2-комн.
|473
|71
|4 155 248
|58 232
|0,3
|145 798
|2 043
|-0,3
|3-комн.
|571
|106
|6 312 378
|58 760
|2,1
|221 487
|2 062
|1,5
|4-комн.
|180
|139
|8 235 789
|58 993
|1,3
|288 975
|2 070
|0,8
|Подольский
|754
|68
|2 724 891
|39 649
|2,9
|95 610
|1 391
|2,3
|1-комн.
|224
|42
|1 772 198
|41 728
|5,5
|62 182
|1 464
|4,9
|2-комн.
|252
|63
|2 474 215
|38 919
|1,4
|86 815
|1 366
|0,9
|3-комн.
|233
|88
|3 413 957
|38 030
|1,3
|119 788
|1 334
|0,8
|4-комн.
|45
|123
|5 303 151
|41 774
|4,8
|186 075
|1 466
|4,2
|Святошинский
|692
|66
|2 091 800
|32 203
|4,6
|73 396
|1 130
|4,1
|1-комн.
|187
|39
|1 414 440
|36 220
|9,6
|49 629
|1 271
|9,0
|2-комн.
|192
|60
|1 918 521
|31 852
|2,9
|67 317
|1 118
|2,4
|3-комн.
|244
|80
|2 460 940
|30 187
|0,9
|86 349
|1 059
|0,4
|4-комн.
|69
|103
|3 104 343
|29 427
|5,80
|108 924
|1 033
|5,2
|Соломенский
|1 135
|71
|2 671 723
|37 419
|2,6
|93 745
|1 313
|2,0
|1-комн.
|340
|42
|1 703 917
|39 855
|3,1
|59 787
|1 398
|2,5
|2-комн.
|357
|64
|2 494 593
|37 889
|1,6
|87 530
|1 329
|1,0
|3-комн.
|357
|92
|3 325 946
|35 157
|3,0
|116 700
|1 234
|2,5
|4-комн.
|81
|130
|4 631 381
|35 093
|3,7
|162 505
|1 231
|3,2
|Шевченковский
|1 443
|79
|3 978 130
|49 272
|1,7
|139 583
|1 729
|1,2
|1-комн.
|286
|43
|2 193 352
|50 023
|3,6
|76 960
|1 755
|3,1
|2-комн.
|513
|65
|3 213 886
|48 357
|1,6
|112 768
|1 697
|1,1
|3-комн.
|482
|96
|4 864 239
|49 319
|0,6
|170 675
|1 731
|0,1
|4-комн.
|162
|135
|6 912 690
|50 700
|1,9
|242 551
|1 779
|1,4
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в Киеве октябре уменьшилось на 1,9% относительно сентября и составило 11199 квартир. Объем предложения снизился в общей площади - на 1,2%, в долларовом выражении увеличился - на 0,5%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир в Киеве с января 2020 года увеличилось на 6,3%. Относительно октября 2019 года - на 3,1%. Индекс роста составил 1,03.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 14,4% от всего объема предложения.
Средняя цена предложения на «новые» квартиры в Киеве на 1,2% выше показателей сентября и составляет 41300 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 0,6%, 1449 долл.США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 3,5%, на Правом берегу - на 1,7%, в Центре Киева - на 0,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 9%.
По отношению к предыдущему месяцу понизилось количество однокомнатных квартир - на 1,9%, двухкомнатных - на 3,6%, трехкомнатных - на 1%. Повысилось четырехкомнатных - на 0,7%.
Большее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком районах - по 14%, Печерском и Шевченковском - по 13%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, в Деснянском - 5%.
Увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском районе на 2%. В остальных районах уменьшение, от 1,1% в Святошинском до 5,2% в Дарницком.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15%, до 50 тыс. долл. США - 13% и от 250 тыс. долл. США - 7%.
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