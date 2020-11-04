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Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в октябре 2020 года составила 30 450 грн./кв.м
17:32 04.11.2020 |
Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,9%, при показателе погрешности ±2,2%.
Динамика цены на квартиры в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 12,7%. С января 2020 года - на 9,1%.
Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 1,4% и составила 26665 грн., относительно октября 2019 года - на 11,6%.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Святошинском (на 2,3%) и Днепровском (на 1,4%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Шевченковском, до 4% в Дарницком.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, октябрь 2020 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|204
|77
|2 489 474
|30 450
|0,9
|Голосеевский
|30
|77
|2 437 702
|30 829
|0,7
|Дарницкий
|24
|78
|1 910 455
|25 144
|4,0
|Деснянский
|13
|64
|1 527 933
|23 535
|3,0
|Днепровский
|15
|78
|1 924 656
|24 689
|-1,40
|Оболонский
|12
|79
|2 273 801
|28 476
|2,2
|Печерский
|29
|86
|4 598 226
|52 581
|1,9
|Подольский
|15
|82
|2 662 122
|32 418
|1,9
|Святошинский
|15
|65
|3 125 783
|24 879
|-2,3
|Соломенский
|23
|75
|1 835 041
|24 686
|0,9
|Шевченковский
|28
|80
|2 941 504
|36 375
|0,2
Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно сентября составило:
* эконом-класс - на 1,7% до 21998 грн./кв.м;
* комфорт-класс - на 1,8% до 26506 грн./кв.м;
* бизнес-класс - на 1,1% до 42983 грн./кв.м;
* премиум-класс - на 2% до 69056 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, октябрь 2020 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|204
|77
|2 489 474
|30 450
|0,9
|Эконом
|34
|74
|1 605 981
|21 998
|1,7
|1-комн.
|44
|976 674
|22 608
|-0,1
|2-комн.
|67
|1 435 226
|21 494
|2,6
|3-комн.
|93
|2 019 336
|21 953
|1,5
|4≥комн.
|143
|3 165 711
|22 177
|5
|Комфорт
|102
|84
|2 127 468
|26 506
|1,8
|1-комн.
|45
|1 245 522
|27 367
|1,5
|2-комн.
|74
|2 245 091
|26 220
|1,6
|3-комн.
|91
|2 323 583
|25 928
|1,5
|4≥комн.
|135
|3 657 400
|26 931
|4,4
|Бизнес
|53
|85
|3 633 092
|42 983
|1,1
|1-комн.
|52
|2 318 240
|44 268
|2,2
|2-комн.
|80
|3 405 253
|42 185
|1,9
|3-комн.
|104
|4 374 453
|42 091
|-0,8
|4≥комн.
|137
|6 155 465
|44 797
|1,8
|Премиум
|15
|95
|6 556 335
|69 056
|2
|1-комн.
|54
|3 688 206
|69 226
|-0,7
|2-комн.
|72
|5 124 974
|72 079
|4,6
|3-комн.
|106
|6 976 186
|65 908
|1,4
|4≥комн.
|153
|10 894 793
|70 821
|3,5
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 50130 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19420 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Общая ситуация на первичном рынке жилья в Киеве
В октябре к продаже предлагались квартиры 73 операторами в 204 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 50% и бизнес-класса - 26%. Доля новостроек эконом -класса - 17%, премиум-класса - 7% от общего количества.
В октябре большее количество жилых комплексов в Киеве предлагалось в Голосеевском - 15%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Оболонском районе - 6%.
В октябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.
Приостановлены продажи квартир в 7 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 48 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 4 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 204.
Количество компаний операторов: 73.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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