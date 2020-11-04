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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в октябре 2020 года составила 30 450 грн./кв.м

 

Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,9%, при показателе погрешности ±2,2%.

Динамика цены на квартиры в новостройках Киева

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в октябре 2020 года составила 30 450 грн./кв.м

 

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 12,7%. С января 2020 года - на 9,1%.

Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 1,4% и составила 26665 грн., относительно октября 2019 года - на 11,6%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Святошинском (на 2,3%) и Днепровском (на 1,4%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Шевченковском, до 4% в Дарницком.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, октябрь 2020 г.

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 204 77 2 489 474 30 450 0,9
Голосеевский 30 77 2 437 702 30 829 0,7
Дарницкий 24 78 1 910 455 25 144 4,0
Деснянский 13 64 1 527 933 23 535 3,0
Днепровский 15 78 1 924 656 24 689 -1,40
Оболонский 12 79 2 273 801 28 476 2,2
Печерский 29 86 4 598 226 52 581 1,9
Подольский 15 82 2 662 122 32 418 1,9
Святошинский 15 65 3 125 783 24 879 -2,3
Соломенский 23 75 1 835 041 24 686 0,9
Шевченковский 28 80 2 941 504 36 375 0,2

Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно сентября составило:

* эконом-класс - на 1,7% до 21998 грн./кв.м;
* комфорт-класс - на 1,8% до 26506 грн./кв.м;
* бизнес-класс - на 1,1% до 42983 грн./кв.м;
* премиум-класс - на 2% до 69056 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, октябрь 2020 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 204 77 2 489 474 30 450 0,9
Эконом 34 74 1 605 981 21 998 1,7
  1-комн. 44 976 674 22 608 -0,1
2-комн. 67 1 435 226 21 494 2,6
3-комн. 93 2 019 336 21 953 1,5
4≥комн. 143 3 165 711 22 177 5
Комфорт 102 84 2 127 468 26 506 1,8
  1-комн. 45 1 245 522 27 367 1,5
2-комн. 74 2 245 091 26 220 1,6
3-комн. 91 2 323 583 25 928 1,5
4≥комн. 135 3 657 400 26 931 4,4
Бизнес 53 85 3 633 092 42 983 1,1
  1-комн. 52 2 318 240 44 268 2,2
2-комн. 80 3 405 253 42 185 1,9
3-комн. 104 4 374 453 42 091 -0,8
4≥комн. 137 6 155 465 44 797 1,8
Премиум 15 95 6 556 335 69 056 2
  1-комн. 54 3 688 206 69 226 -0,7
2-комн. 72 5 124 974 72 079 4,6
3-комн. 106 6 976 186 65 908 1,4
4≥комн. 153 10 894 793 70 821 3,5

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 50130 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19420 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Общая ситуация на первичном рынке жилья в Киеве

В октябре к продаже предлагались квартиры 73 операторами в 204 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в октябре 2020 года составила 30 450 грн./кв.м

 

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 50% и бизнес-класса - 26%. Доля новостроек эконом -класса - 17%, премиум-класса - 7% от общего количества.

В октябре большее количество жилых комплексов в Киеве предлагалось в Голосеевском - 15%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Оболонском районе - 6%.

В октябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 7 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 48 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 4 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 204.

Количество компаний операторов: 73.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
 

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