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В сентябре средняя цена 1 кв.м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 20908 грн
14:10 16.10.2020 |
Относительно июня, средняя стоимость увеличилась на 5,6%. В долларовом эквиваленте - на 0,2% до 773 долл. США/кв.м (±1,8%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
С декабря 2019 года цены на дома под Киевом увеличились в гривнах на 21,9%, а в долларах - на 0,9%.
За год цены на дома в пригороде Киева в гривнах повысились на 13,4%, а в долларах - на 0,6%. Индекс роста в гривнах составил 1,13, в долларах - 1,01.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 8,4% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 14,9% выше средневзвешенной цены июня и составляет 23826 грн. за 1 кв. м (840 долл./кв.м, +9%).
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7853 грн./кв.м (277 долл./кв.м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 46494 грн./кв.м (1640 долл./кв.м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,9.
Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 1%, и составила 622 дол. США/кв.м.
В долларовом эквиваленте уменьшение средних цен наблюдалось в Обуховском районе - на 1,4%. В остальных районах увеличение составило от 0,4% до 2,1%. В национальной валюте во всех районах рост - от 3,9% в Обуховском до 7,6% в Вышгородском.
Представленные к продаже дома в пригороде Киева, сентябрь 2020 г.
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн.
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по районам
|6188
|239
|6 005 262
|21 908
|5,6
|211 826
|773
|0,2
|Бориспольский
|840
|234
|4 825 663
|19 753
|6,8
|170 217
|697
|1,4
|Броварской
|522
|201
|3 378 723
|16 203
|5,9
|119 179
|572
|0,5
|Васильковский
|720
|208
|4 058 139
|16 546
|5,9
|143 144
|584
|0,4
|Вышгородский
|620
|209
|5 125 980
|22 009
|7,6
|180 811
|776
|2,1
|Киево-Святошинський
|2814
|243
|5 962 958
|22 615
|6,1
|210 334
|798
|0,7
|Обуховский
|672
|320
|12 594 609
|31 724
|3,9
|444 254
|1 119
|-1,4
Предложение
Количество выставленных на продажу домов в сентябре уменьшилось на 2% до 6188 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 1,3%, в долларовом выражении - на 1,4%.
Динамика количества предложения домов в пригороде Киева
Относительно декабря 2019 года предложение домов под Киевом увеличилось на 3,4%. Относительно сентября 2019 года - на 3,3%. Индекс роста составил 1,03.
Структура представленных к продаже домов
В сентябре 2020 г. большее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 45%, в Бориспольском - 14%. Меньшее количество в Васильковском - 12%, Обуховском - 11%, Вышгородском - 10% и Броварском - 8%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв.м - 46%, и 250-500 кв.м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв.м - 18% и от 500 кв.м - 9%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 47%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 11%, от 300 до 500 тыс. долл. - 9% и от 500 тыс. долл. - 9%.
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