В сентябре средняя цена 1 кв.м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 20908 грн

Относительно июня, средняя стоимость увеличилась на 5,6%. В долларовом эквиваленте - на 0,2% до 773 долл. США/кв.м (±1,8%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

С декабря 2019 года цены на дома под Киевом увеличились в гривнах на 21,9%, а в долларах - на 0,9%.

За год цены на дома в пригороде Киева в гривнах повысились на 13,4%, а в долларах - на 0,6%. Индекс роста в гривнах составил 1,13, в долларах - 1,01.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 8,4% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 14,9% выше средневзвешенной цены июня и составляет 23826 грн. за 1 кв. м (840 долл./кв.м, +9%).

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7853 грн./кв.м (277 долл./кв.м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 46494 грн./кв.м (1640 долл./кв.м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,9.

Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 1%, и составила 622 дол. США/кв.м.

В долларовом эквиваленте уменьшение средних цен наблюдалось в Обуховском районе - на 1,4%. В остальных районах увеличение составило от 0,4% до 2,1%. В национальной валюте во всех районах рост - от 3,9% в Обуховском до 7,6% в Вышгородском.

Представленные к продаже дома в пригороде Киева, сентябрь 2020 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по районам 6188 239 6 005 262 21 908 5,6 211 826 773 0,2 Бориспольский 840 234 4 825 663 19 753 6,8 170 217 697 1,4 Броварской 522 201 3 378 723 16 203 5,9 119 179 572 0,5 Васильковский 720 208 4 058 139 16 546 5,9 143 144 584 0,4 Вышгородский 620 209 5 125 980 22 009 7,6 180 811 776 2,1 Киево-Святошинський 2814 243 5 962 958 22 615 6,1 210 334 798 0,7 Обуховский 672 320 12 594 609 31 724 3,9 444 254 1 119 -1,4

Предложение

Количество выставленных на продажу домов в сентябре уменьшилось на 2% до 6188 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 1,3%, в долларовом выражении - на 1,4%.

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

Относительно декабря 2019 года предложение домов под Киевом увеличилось на 3,4%. Относительно сентября 2019 года - на 3,3%. Индекс роста составил 1,03.

Структура представленных к продаже домов

В сентябре 2020 г. большее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 45%, в Бориспольском - 14%. Меньшее количество в Васильковском - 12%, Обуховском - 11%, Вышгородском - 10% и Броварском - 8%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв.м - 46%, и 250-500 кв.м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв.м - 18% и от 500 кв.м - 9%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 47%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 11%, от 300 до 500 тыс. долл. - 9% и от 500 тыс. долл. - 9%.