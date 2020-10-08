Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в сентябре 2020 года составила 30170 грн./кв.м. (±2,2%)





Относительно августа средняя стоимость увеличилась на 0,8%.

Динамика средней цены на квартиры в новостройках Киева





За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 11,5%. С января 2020 года - на 8%.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,2% до 26300 грн., относительно января 2020 года - на 9,5%, за год - на 10,5%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Дарницком (на 2,2%), Печерском (на 2,3%), Днепровском (на 2,6%), Святошинском (на 02,4%). В остальных районах Киева рост составил от 0,3% в Соломенском и Шевченковском, до 5% в Деснянском.

Средние цены на квартиры в новостройках по районам Киева (сентябрь 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 205 77 2 368 919 30 170 0,8 Голосеевский 29 79 2 458 620 30 614 4,5 Дарницкий 23 78 1 839 436 24 181 -2,2 Деснянский 12 64 1 469 730 22 852 5,0 Днепровский 15 81 1 994 962 25 050 -2,60 Оболонский 12 78 2 201 514 27 859 1,6 Печерский 31 88 4 603 234 51 590 -2,3 Подольский 16 81 2 546 709 31 808 4,5 Святошинский 16 64 1 645 112 25 461 -2,4 Соломенский 25 73 1 774 624 24 469 0,3 Шевченковский 26 80 2 911 957 36 317 0,3

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно августа составило:

* эконом-класс - снижение на 0,9% до 21627 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,7% до 26027 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 0,6% до 42504 грн./кв.м;

* премиум-класс - снижение на 2,5% до 67723 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (сентябрь 2020 г.)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 205 77 2 368 919 30 170 0,8 Эконом 31 73 1 528 500 21 627 -0,9 1-комн. 43 955 317 22 622 -1,8 2-комн. 67 1 355 367 20 954 -2,5 3-комн. 92 1 955 520 21 633 0,2 4≥комн. 138 2 855 717 21 129 6,8 Комфорт 105 75 1 927 373 26 027 0,7 1-комн. 45 1 205 942 26 958 -0,5 2-комн. 69 1 782 076 25 799 1,2 3-комн. 90 2 283 915 25 539 1,7 4≥комн. 132 3 415 273 25 800 0,3 Бизнес 54 85 3 593 825 42 504 0,6 1-комн. 52 2 257 653 43 298 0,1 2-комн. 80 3 284 551 41 383 -1,7 3-комн. 106 4 481 458 42 428 3,8 4≥комн. 135 6 048 394 44 008 0,4 Премиум 15 97 6 557 550 67 723 -2,5 1-комн. 53 3 702 045 69 718 1,8 2-комн. 74 5 117 117 68 896 -6,3 3-комн. 109 7 058 136 64 992 -4,2 4≥комн. 156 10 757 081 68 450 1,5

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 49745 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19215 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости



В сентябре к продаже предлагались квартиры 82 операторами в 205 объекте, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева





В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 51% та бизнес-класса - 27%. Доля новостроек эконом-класса - 15%, премиум-класса - 7% от общего количества.

В сентябре большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 15%, Голосеевском - 14%, Шевченковском - 13%, Соломенском - 12%, Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском и Подольском - по 8%, Днепровском - 7%, в Деснянском и Оболонском - по 6%.

В сентябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 8 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 6-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 64 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 5 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 205.

Количество компаний операторов: 75.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.