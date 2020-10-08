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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в сентябре 2020 года составила 30170 грн./кв.м. (±2,2%)
13:20 08.10.2020 |
Относительно августа средняя стоимость увеличилась на 0,8%.
Динамика средней цены на квартиры в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 11,5%. С января 2020 года - на 8%.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,2% до 26300 грн., относительно января 2020 года - на 9,5%, за год - на 10,5%.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Дарницком (на 2,2%), Печерском (на 2,3%), Днепровском (на 2,6%), Святошинском (на 02,4%). В остальных районах Киева рост составил от 0,3% в Соломенском и Шевченковском, до 5% в Деснянском.
Средние цены на квартиры в новостройках по районам Киева (сентябрь 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|205
|77
|2 368 919
|30 170
|0,8
|Голосеевский
|29
|79
|2 458 620
|30 614
|4,5
|Дарницкий
|23
|78
|1 839 436
|24 181
|-2,2
|Деснянский
|12
|64
|1 469 730
|22 852
|5,0
|Днепровский
|15
|81
|1 994 962
|25 050
|-2,60
|Оболонский
|12
|78
|2 201 514
|27 859
|1,6
|Печерский
|31
|88
|4 603 234
|51 590
|-2,3
|Подольский
|16
|81
|2 546 709
|31 808
|4,5
|Святошинский
|16
|64
|1 645 112
|25 461
|-2,4
|Соломенский
|25
|73
|1 774 624
|24 469
|0,3
|Шевченковский
|26
|80
|2 911 957
|36 317
|0,3
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно августа составило:
* эконом-класс - снижение на 0,9% до 21627 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,7% до 26027 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 0,6% до 42504 грн./кв.м;
* премиум-класс - снижение на 2,5% до 67723 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (сентябрь 2020 г.)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|205
|77
|2 368 919
|30 170
|0,8
|Эконом
|31
|73
|1 528 500
|21 627
|-0,9
|1-комн.
|43
|955 317
|22 622
|-1,8
|2-комн.
|67
|1 355 367
|20 954
|-2,5
|3-комн.
|92
|1 955 520
|21 633
|0,2
|4≥комн.
|138
|2 855 717
|21 129
|6,8
|Комфорт
|105
|75
|1 927 373
|26 027
|0,7
|1-комн.
|45
|1 205 942
|26 958
|-0,5
|2-комн.
|69
|1 782 076
|25 799
|1,2
|3-комн.
|90
|2 283 915
|25 539
|1,7
|4≥комн.
|132
|3 415 273
|25 800
|0,3
|Бизнес
|54
|85
|3 593 825
|42 504
|0,6
|1-комн.
|52
|2 257 653
|43 298
|0,1
|2-комн.
|80
|3 284 551
|41 383
|-1,7
|3-комн.
|106
|4 481 458
|42 428
|3,8
|4≥комн.
|135
|6 048 394
|44 008
|0,4
|Премиум
|15
|97
|6 557 550
|67 723
|-2,5
|1-комн.
|53
|3 702 045
|69 718
|1,8
|2-комн.
|74
|5 117 117
|68 896
|-6,3
|3-комн.
|109
|7 058 136
|64 992
|-4,2
|4≥комн.
|156
|10 757 081
|68 450
|1,5
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 49745 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19215 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В сентябре к продаже предлагались квартиры 82 операторами в 205 объекте, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 51% та бизнес-класса - 27%. Доля новостроек эконом-класса - 15%, премиум-класса - 7% от общего количества.
В сентябре большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 15%, Голосеевском - 14%, Шевченковском - 13%, Соломенском - 12%, Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском и Подольском - по 8%, Днепровском - 7%, в Деснянском и Оболонском - по 6%.
В сентябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 8 жилых комплексах.
Приостановлены продажи квартир в 6-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 64 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 5 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 205.
Количество компаний операторов: 75.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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