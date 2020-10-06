Цены на строймонтажработы в Украине за 8 мес. возросли на 1,8% - Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-августе 2020 года возросли на 1,8% по сравнению с январем-августом 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, с начала года цены увеличились в жилом строительстве, а также в сегменте инженерных сооружений, при этом снизились в строительстве нежилых зданий. Так, в жилом строительстве рост составил 4,1%, инженерном - 1,4%, тогда как падение в нежилом - 0,1%.

В августе-2020 к августу-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 4,6%, в нежилом - на 1,1%, в инженерном - на 6,5%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в августе по сравнению с июлем стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 0,6%, нежилых зданий - на 0,8%, инженерных сооружений - на 2,2%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году - на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

