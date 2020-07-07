В июне средняя цена на дом в пригороде Киева составила 771 долл. США/кв. м

Относительно марта, средняя стоимость увеличилась на 0,4%. В национальной валюте средневзвешенная цена уменьшилась на 3,9% до 20742 грн/кв. м (±2,2%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

С декабря 2019 года цены на дома под Киевом увеличились в долларах на 0,7%, а в гривнах на 15,4%.

За год цены на дома в пригороде Киева повысились в долларах на 1,9%, а в гривнах - на 3,4%. Индекс роста в гривнах составил 1,03, в долларах - 1,02.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,4% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 4,5% дешевле средневзвешенной цены марта и составляет 20 619 грн. за 1 кв. м (767 долл./кв. м, -0,2%).

Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 0,5% и составила 616 дол. США/кв.м, с декабря 2019 года увеличилась - на 0,7%, за год - на 2,7%.

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7 451 грн/кв.м (277 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 44 089 грн/кв.м (1 639 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,91.

В долларовом эквиваленте, в прошедшем периоде уменьшение средних цен наблюдалось в Бориспольском районе - на 0,4%, в Обуховском - на 1,1% и Вышгородском - на 1,2%. В остальных районах увеличение составило от 0,8% до 1.1%.

Представленные к продаже дома в пригороде Киева (июнь 2020 г.)

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм. в % к мар. 2020г. Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % к мар. 2020г. В целом по районам 6315 237 210 593 771 0,4 5 664 949 20 742 -3,9 Бориспольский 860 234 168 343 687 -0,4 4 528 426 18 489 -4,7 Броварской 534 197 117 223 569 1,1 3 153 295 15 297 -3,2 Васильковский 717 203 138 328 581 0,8 3 721 012 15 631 -3,5 Вышгородский 666 205 172 724 760 -1,2 4 646 285 20 445 -5,4 Киево-Святошинський 2811 242 208 247 792 1,1 5 601 831 21 309 -3,2 Обуховский 727 319 444 190 1 135 -1,1 11 948 705 30 531 -5,4

Количество выставленных на продажу домов в июне увеличилось на 0,2% до 6 315 единиц. Объем предложения домов в общей площади увеличился на 0,3%, в долларовом выражении - на 0,6%.

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

За первое полугодие 2020 года предложение домов под Киевом увеличилось на 5,5%. Относительно июня 2019 года уменьшилось - на 1,7%.

Индекс роста составил 0,98.

Структура представленных к продаже домов

В июне 2020 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 45%. В Бориспольском - 14%, Васильковском - 11%, Обуховском - 11%, Вышгородском - 11%, Броварском - 8% районах.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 46%, и 250-500 кв. м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 18% и от 500 кв. м - 9%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 47%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 10%, от 300 до 500 тыс. долл. - 10% и от 500 тыс. долл. - 9%.