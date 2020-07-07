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В июне средняя цена на дом в пригороде Киева составила 771 долл. США/кв. м
09:57 07.07.2020 |
Относительно марта, средняя стоимость увеличилась на 0,4%. В национальной валюте средневзвешенная цена уменьшилась на 3,9% до 20742 грн/кв. м (±2,2%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
С декабря 2019 года цены на дома под Киевом увеличились в долларах на 0,7%, а в гривнах на 15,4%.
За год цены на дома в пригороде Киева повысились в долларах на 1,9%, а в гривнах - на 3,4%. Индекс роста в гривнах составил 1,03, в долларах - 1,02.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,4% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 4,5% дешевле средневзвешенной цены марта и составляет 20 619 грн. за 1 кв. м (767 долл./кв. м, -0,2%).
Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 0,5% и составила 616 дол. США/кв.м, с декабря 2019 года увеличилась - на 0,7%, за год - на 2,7%.
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7 451 грн/кв.м (277 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 44 089 грн/кв.м (1 639 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,91.
В долларовом эквиваленте, в прошедшем периоде уменьшение средних цен наблюдалось в Бориспольском районе - на 0,4%, в Обуховском - на 1,1% и Вышгородском - на 1,2%. В остальных районах увеличение составило от 0,8% до 1.1%.
Представленные к продаже дома в пригороде Киева (июнь 2020 г.)
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн.
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в % к мар. 2020г.
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в % к мар. 2020г.
|В целом по районам
|6315
|237
|210 593
|771
|0,4
|5 664 949
|20 742
|-3,9
|Бориспольский
|860
|234
|168 343
|687
|-0,4
|4 528 426
|18 489
|-4,7
|Броварской
|534
|197
|117 223
|569
|1,1
|3 153 295
|15 297
|-3,2
|Васильковский
|717
|203
|138 328
|581
|0,8
|3 721 012
|15 631
|-3,5
|Вышгородский
|666
|205
|172 724
|760
|-1,2
|4 646 285
|20 445
|-5,4
|Киево-Святошинський
|2811
|242
|208 247
|792
|1,1
|5 601 831
|21 309
|-3,2
|Обуховский
|727
|319
|444 190
|1 135
|-1,1
|11 948 705
|30 531
|-5,4
Количество выставленных на продажу домов в июне увеличилось на 0,2% до 6 315 единиц. Объем предложения домов в общей площади увеличился на 0,3%, в долларовом выражении - на 0,6%.
Динамика количества предложения домов в пригороде Киева
За первое полугодие 2020 года предложение домов под Киевом увеличилось на 5,5%. Относительно июня 2019 года уменьшилось - на 1,7%.
Индекс роста составил 0,98.
Структура представленных к продаже домов
В июне 2020 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 45%. В Бориспольском - 14%, Васильковском - 11%, Обуховском - 11%, Вышгородском - 11%, Броварском - 8% районах.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 46%, и 250-500 кв. м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 18% и от 500 кв. м - 9%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 47%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 10%, от 300 до 500 тыс. долл. - 10% и от 500 тыс. долл. - 9%.
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