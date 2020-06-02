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Объем выполненных стройработ в Украине в апреле сократился на 16,1% - Госстат
22:07 01.06.2020 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в апреле 2020 года сократился на 16,1% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте-2020 к марту-2019 - на 12,8%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 36,2 млрд грн. В целом в январе-апреле текущего года этот показатель сократился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статведомства, в апреле показатель сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным - на 2,8%), тогда как в марте по сравнению с февралем этот показатель сократился на 1,8%.
Как сообщил Госстат, в апреле-2020 к апрелю-2019 объем работ сократился во всех отраслях строительства. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 28,9%, в строительстве нежилых зданий - 12,1%, инженерных сооружений - 12,6%.
При этом доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 45,3%, ремонта - 27,1%, реконструкции и техпереоснащения - 27,6%.
В январе-апреле-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Черниговской (на 38,3%, до 499,6 млн грн), Ривненской (на 7,9%, до 521 млн грн), Львовской (на 5,1%, до 2,63 млрд грн), Киевской (на 4,8%, до 2,23 млрд грн), Тернопольской (на 3,5%, до 519,5 млн грн) и Николаевской (на 0,3%, до 766,1 млн грн) областях. В остальных 18-ти областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Кировоградской (на 44,9%, до 298,6 млн грн), Винницкой (на 33,3%, до 1,28 млрд грн), Житомирской (на 20,6%, до 399,5 млн грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 8,7% и составил 8,91 млрд грн.
Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.
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