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Информация об агентстве
В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн
11:39 04.03.2020 |
Относительно января средняя цена увеличилась на 0,3%. В долларовом эквиваленте - на 0,7%. до 1453 долл. США/кв. м (±0,84%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С февраля 2019 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась в гривнах - на 3,6%, в долларах - на 14,2%.
Индекс роста в гривнах составил 1,04, в долларах - 1,14.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 0,4%, до 19633 грн./кв.м, в 20% высокого - на 0,2%, до 60 221 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры: в «дешевом» сегменте увеличились на 0,8%, до 801 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 0,5%, до 2457 долл./кв.м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,07.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 1,2%, а в «дешевом» - на 0,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры повысились: в «дорогом» сегменте на 11,5%, в «дешевом» - на 10,5%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2020 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 393
|77
|2 825 193
|35 610
|0,3
|115 267
|1 453
|0,7
|Левый берег
|3 008
|71
|1 929 685
|27 189
|0,8
|78 731
|1 109
|1,2
|1-комн.
|781
|42
|1 270 512
|29 836
|1,4
|51 836
|1 217
|1,8
|2-комн.
|866
|64
|1 777 501
|27 399
|0,3
|72 521
|1 118
|0,7
|3-комн.
|1 090
|88
|2 305 099
|25 811
|0,7
|94 047
|1 053
|1,1
|4-комн.
|271
|112
|2 805 716
|24 427
|-0,4
|114 472
|997
|-0,02
|Правый берег
|4 882
|73
|2 372 719
|31 888
|-0,4
|96 806
|1 301
|-0,01
|1-комн.
|1 255
|42
|1 385 791
|32 199
|0,8
|56 540
|1 314
|1,2
|2-комн.
|1 564
|65
|2 173 675
|32 629
|0,2
|88 685
|1 331
|0,6
|3-комн.
|1 667
|90
|2 874 426
|30 802
|-1,6
|117 276
|1 257
|-1,2
|4-комн.
|396
|124
|4 174 630
|32 542
|-1,4
|170 324
|1 328
|-1,0
|Центр
|2 503
|90
|4 783 908
|52 990
|0,6
|195 182
|2 162
|1,0
|1-комн.
|398
|48
|2 581 679
|53 148
|0,6
|105 332
|2 168
|1,0
|2-комн.
|793
|72
|3 916 401
|53 597
|0,2
|159 788
|2 187
|0,5
|3-комн.
|996
|105
|5 672 300
|53 659
|1,3
|231 428
|2 189
|1,6
|4-комн.
|316
|142
|6 934 487
|49 159
|-0,2
|282 925
|2 006
|0,2
За прошлый месяц в национальной валюте, средняя цена уменьшилась в Соломенском - на 0,1%, Оболонском - на 0,3%, Подольском - на 0,3%. В остальных районах рост от 0,3% до 3,1%,
В долларовом эквиваленте зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 0,02% в Оболонском до 3,5% в Голосеевском районах.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2020 г.
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 393
|77
|2 825 193
|35 610
|0,3
|115 267
|1 453
|0,7
|1-комн.
|2 434
|43
|1 544 349
|34 866
|1,6
|63 009
|1 423
|1,9
|2-комн.
|3 223
|67
|2 496 013
|36 383
|0,3
|101 837
|1 484
|0,6
|3-комн.
|3 753
|93
|3 451 595
|35 419
|-0,2
|140 824
|1 445
|0,1
|4-комн.
|983
|126
|4 684 436
|35 646
|-0,1
|191 123
|1 454
|0,2
|Голосеевский
|1 571
|74
|2 652 501
|34 673
|3,1
|108 221
|1 415
|3,5
|1-комн.
|450
|43
|1 514 983
|34 132
|7,8
|61 811
|1 393
|8,2
|2-комн.
|510
|69
|2 459 600
|35 127
|2,3
|100 351
|1 433
|2,6
|3-комн.
|504
|95
|3 404 675
|34 555
|1,7
|138 910
|1 410
|2,1
|4-комн.
|107
|132
|4 812 935
|35 334
|-1,8
|196 366
|1 442
|-1,4
|Дарницкий
|1 553
|75
|2 066 151
|27 601
|0,3
|84 298
|1 126
|0,7
|1-комн.
|419
|43
|1 283 504
|29 517
|0,2
|52 367
|1 204
|0,6
|2-комн.
|436
|67
|1 875 103
|27 604
|-0,7
|76 504
|1 126
|-0,3
|3-комн.
|557
|95
|2 549 603
|26 660
|0,8
|104 023
|1 088
|1,1
|4-комн.
|141
|118
|3 072 841
|25 614
|0,4
|125 371
|1 045
|0,8
|Деснянский
|474
|68
|1 515 908
|22 584
|0,3
|61 849
|921
|0,6
|1-комн.
|92
|40
|986 719
|24 712
|1,0
|40 258
|1 008
|1,4
|2-комн.
|127
|61
|1 470 558
|23 998
|0,4
|59 998
|979
|0,8
|3-комн.
|209
|79
|1 698 581
|21 497
|-1,0
|69 302
|877
|-0,7
|4-комн.
|46
|97
|1 869 527
|19 365
|1,8
|76 276
|790
|2,2
|Днепровский
|981
|67
|1 913 578
|28 761
|2,1
|78 073
|1 173
|2,4
|1-комн.
|270
|42
|1 347 050
|32 077
|3,1
|54 959
|1 309
|3,5
|2-комн.
|303
|61
|1 765 710
|28 531
|2,4
|72 040
|1 164
|2,8
|3-комн.
|324
|83
|2 276 005
|27 136
|2,0
|92 860
|1 107
|2,4
|4-комн.
|84
|109
|2 870 004
|25 206
|-3,6
|117 095
|1 028
|-3,2
|Оболонский
|616
|79
|2 904 557
|34 904
|-0,3
|118 505
|1 424
|0,02
|1-комн.
|129
|46
|1 522 854
|33 148
|0,9
|62 132
|1 352
|1,3
|2-комн.
|173
|65
|2 307 465
|34 806
|-2,0
|94 144
|1 420
|-1,6
|3-комн.
|230
|91
|3 265 837
|34 161
|-0,3
|133 245
|1 394
|0,1
|4-комн.
|84
|126
|5 266 965
|39 837
|-0,2
|214 890
|1 625
|0,2
|Печерский
|1 577
|91
|4 961 950
|54 441
|1,7
|202 446
|2 221
|2,1
|1-комн.
|250
|50
|2 696 873
|54 492
|2,4
|110 032
|2 223
|2,8
|2-комн.
|495
|73
|4 096 845
|55 429
|2,3
|167 150
|2 261
|2,7
|3-комн.
|645
|106
|5 880 630
|54 948
|1,4
|239 928
|2 242
|1,8
|4-комн.
|187
|142
|7 111 405
|50 006
|0,8
|290 143
|2 040
|1,2
|Подольский
|644
|69
|2 351 726
|33 122
|-0,3
|95 950
|1 351
|0,1
|1-комн.
|181
|42
|1 402 026
|32 822
|-0,5
|57 202
|1 339
|-0,1
|2-комн.
|218
|66
|2 292 367
|33 857
|0,9
|93 528
|1 381
|1,3
|3-комн.
|208
|88
|2 942 740
|32 617
|-2,0
|120 063
|1 331
|-1,6
|4-комн.
|37
|116
|4 024 830
|33 103
|2,8
|164 212
|1 351
|3,2
|Святошинский
|622
|69
|1 815 946
|26 206
|1,2
|74 090
|1 069
|1,6
|1-комн.
|124
|41
|1 133 059
|27 937
|2,5
|46 228
|1 140
|2,9
|2-комн.
|194
|62
|1 609 349
|26 116
|0,9
|65 661
|1 066
|1,3
|3-комн.
|242
|81
|2 122 642
|25 863
|2,2
|86 603
|1 055
|2,6
|4-комн.
|62
|105
|2 631 069
|24 368
|-3,4
|107 347
|994
|-3,0
|Соломенский
|1 029
|73
|2 224 198
|30 311
|-0,1
|90 747
|1 237
|0,2
|1-комн.
|275
|41
|1 344 293
|31 904
|2,6
|54 847
|1 302
|2,9
|2-комн.
|314
|64
|2 074 594
|31 663
|-1,2
|84 643
|1 292
|-0,9
|3-комн.
|361
|92
|2 709 076
|28 370
|0,3
|110 529
|1 158
|0,7
|4-комн.
|79
|129
|3 666 078
|28 259
|-5,2
|149 575
|1 153
|-4,9
|Шевченковский
|1 326
|82
|3 652 886
|43 487
|0,7
|149 037
|1 774
|1,1
|1-комн.
|244
|44
|1 845 575
|41 497
|0,4
|75 299
|1 693
|0,8
|2-комн.
|453
|68
|3 003 168
|43 646
|2,0
|122 528
|1 781
|2,4
|3-комн.
|473
|97
|4 392 024
|43 959
|-0,2
|179 193
|1 794
|0,2
|4-комн.
|156
|137
|6 125 285
|44 709
|249 910
|1 824
|0,9
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в феврале относительно января уменьшилось на 1,4% и составило 10393 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 2,3%, в долларовом выражении - на 2%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно февраля 2019 года уменьшилось на 27,8%. Индекс роста составил 0,72.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 18% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,3% дороже показателей января и составляет 35960 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 1,7%, 1467 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,2% до 1299 дол. США/кв.м., за год - на 18,4%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 47%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 24%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,6%. Уменьшение на Правом берегу - на 3,1%, в Центре Киева - на 0,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 23%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 36% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество двухкомнатных - на 1,8%, трехкомнатных - на 1,4%, четырехкомнатных - на 4,7%. Однокомнатных квартир увеличилось - на 0,7%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах - по 15%. В Шевченковском - 13%, в Соломенском - 10%, в Днепровском - 9%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Святошинском и Подольском районах - по 6%, в Деснянском - 5%.
Увеличение предложения наблюдалось в Подольском районе - на 0,5%, Дарницком - на 0,8%, Голосеевском - на 3,9%, Деснянском - на 3,9%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило: от 0,3% в Святошинском до 7,4% в Печерском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 8%.
Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.
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