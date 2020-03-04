В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

Относительно января средняя цена увеличилась на 0,3%. В долларовом эквиваленте - на 0,7%. до 1453 долл. США/кв. м (±0,84%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

С февраля 2019 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась в гривнах - на 3,6%, в долларах - на 14,2%.

Индекс роста в гривнах составил 1,04, в долларах - 1,14.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 0,4%, до 19633 грн./кв.м, в 20% высокого - на 0,2%, до 60 221 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры: в «дешевом» сегменте увеличились на 0,8%, до 801 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 0,5%, до 2457 долл./кв.м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,07.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 1,2%, а в «дешевом» - на 0,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры повысились: в «дорогом» сегменте на 11,5%, в «дешевом» - на 10,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2020 г.

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 393 77 2 825 193 35 610 0,3 115 267 1 453 0,7 Левый берег 3 008 71 1 929 685 27 189 0,8 78 731 1 109 1,2 1-комн. 781 42 1 270 512 29 836 1,4 51 836 1 217 1,8 2-комн. 866 64 1 777 501 27 399 0,3 72 521 1 118 0,7 3-комн. 1 090 88 2 305 099 25 811 0,7 94 047 1 053 1,1 4-комн. 271 112 2 805 716 24 427 -0,4 114 472 997 -0,02 Правый берег 4 882 73 2 372 719 31 888 -0,4 96 806 1 301 -0,01 1-комн. 1 255 42 1 385 791 32 199 0,8 56 540 1 314 1,2 2-комн. 1 564 65 2 173 675 32 629 0,2 88 685 1 331 0,6 3-комн. 1 667 90 2 874 426 30 802 -1,6 117 276 1 257 -1,2 4-комн. 396 124 4 174 630 32 542 -1,4 170 324 1 328 -1,0 Центр 2 503 90 4 783 908 52 990 0,6 195 182 2 162 1,0 1-комн. 398 48 2 581 679 53 148 0,6 105 332 2 168 1,0 2-комн. 793 72 3 916 401 53 597 0,2 159 788 2 187 0,5 3-комн. 996 105 5 672 300 53 659 1,3 231 428 2 189 1,6 4-комн. 316 142 6 934 487 49 159 -0,2 282 925 2 006 0,2

За прошлый месяц в национальной валюте, средняя цена уменьшилась в Соломенском - на 0,1%, Оболонском - на 0,3%, Подольском - на 0,3%. В остальных районах рост от 0,3% до 3,1%,

В долларовом эквиваленте зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 0,02% в Оболонском до 3,5% в Голосеевском районах.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2020 г.

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 393 77 2 825 193 35 610 0,3 115 267 1 453 0,7 1-комн. 2 434 43 1 544 349 34 866 1,6 63 009 1 423 1,9 2-комн. 3 223 67 2 496 013 36 383 0,3 101 837 1 484 0,6 3-комн. 3 753 93 3 451 595 35 419 -0,2 140 824 1 445 0,1 4-комн. 983 126 4 684 436 35 646 -0,1 191 123 1 454 0,2 Голосеевский 1 571 74 2 652 501 34 673 3,1 108 221 1 415 3,5 1-комн. 450 43 1 514 983 34 132 7,8 61 811 1 393 8,2 2-комн. 510 69 2 459 600 35 127 2,3 100 351 1 433 2,6 3-комн. 504 95 3 404 675 34 555 1,7 138 910 1 410 2,1 4-комн. 107 132 4 812 935 35 334 -1,8 196 366 1 442 -1,4 Дарницкий 1 553 75 2 066 151 27 601 0,3 84 298 1 126 0,7 1-комн. 419 43 1 283 504 29 517 0,2 52 367 1 204 0,6 2-комн. 436 67 1 875 103 27 604 -0,7 76 504 1 126 -0,3 3-комн. 557 95 2 549 603 26 660 0,8 104 023 1 088 1,1 4-комн. 141 118 3 072 841 25 614 0,4 125 371 1 045 0,8 Деснянский 474 68 1 515 908 22 584 0,3 61 849 921 0,6 1-комн. 92 40 986 719 24 712 1,0 40 258 1 008 1,4 2-комн. 127 61 1 470 558 23 998 0,4 59 998 979 0,8 3-комн. 209 79 1 698 581 21 497 -1,0 69 302 877 -0,7 4-комн. 46 97 1 869 527 19 365 1,8 76 276 790 2,2 Днепровский 981 67 1 913 578 28 761 2,1 78 073 1 173 2,4 1-комн. 270 42 1 347 050 32 077 3,1 54 959 1 309 3,5 2-комн. 303 61 1 765 710 28 531 2,4 72 040 1 164 2,8 3-комн. 324 83 2 276 005 27 136 2,0 92 860 1 107 2,4 4-комн. 84 109 2 870 004 25 206 -3,6 117 095 1 028 -3,2 Оболонский 616 79 2 904 557 34 904 -0,3 118 505 1 424 0,02 1-комн. 129 46 1 522 854 33 148 0,9 62 132 1 352 1,3 2-комн. 173 65 2 307 465 34 806 -2,0 94 144 1 420 -1,6 3-комн. 230 91 3 265 837 34 161 -0,3 133 245 1 394 0,1 4-комн. 84 126 5 266 965 39 837 -0,2 214 890 1 625 0,2 Печерский 1 577 91 4 961 950 54 441 1,7 202 446 2 221 2,1 1-комн. 250 50 2 696 873 54 492 2,4 110 032 2 223 2,8 2-комн. 495 73 4 096 845 55 429 2,3 167 150 2 261 2,7 3-комн. 645 106 5 880 630 54 948 1,4 239 928 2 242 1,8 4-комн. 187 142 7 111 405 50 006 0,8 290 143 2 040 1,2 Подольский 644 69 2 351 726 33 122 -0,3 95 950 1 351 0,1 1-комн. 181 42 1 402 026 32 822 -0,5 57 202 1 339 -0,1 2-комн. 218 66 2 292 367 33 857 0,9 93 528 1 381 1,3 3-комн. 208 88 2 942 740 32 617 -2,0 120 063 1 331 -1,6 4-комн. 37 116 4 024 830 33 103 2,8 164 212 1 351 3,2 Святошинский 622 69 1 815 946 26 206 1,2 74 090 1 069 1,6 1-комн. 124 41 1 133 059 27 937 2,5 46 228 1 140 2,9 2-комн. 194 62 1 609 349 26 116 0,9 65 661 1 066 1,3 3-комн. 242 81 2 122 642 25 863 2,2 86 603 1 055 2,6 4-комн. 62 105 2 631 069 24 368 -3,4 107 347 994 -3,0 Соломенский 1 029 73 2 224 198 30 311 -0,1 90 747 1 237 0,2 1-комн. 275 41 1 344 293 31 904 2,6 54 847 1 302 2,9 2-комн. 314 64 2 074 594 31 663 -1,2 84 643 1 292 -0,9 3-комн. 361 92 2 709 076 28 370 0,3 110 529 1 158 0,7 4-комн. 79 129 3 666 078 28 259 -5,2 149 575 1 153 -4,9 Шевченковский 1 326 82 3 652 886 43 487 0,7 149 037 1 774 1,1 1-комн. 244 44 1 845 575 41 497 0,4 75 299 1 693 0,8 2-комн. 453 68 3 003 168 43 646 2,0 122 528 1 781 2,4 3-комн. 473 97 4 392 024 43 959 -0,2 179 193 1 794 0,2 4-комн. 156 137 6 125 285 44 709 249 910 1 824 0,9

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в феврале относительно января уменьшилось на 1,4% и составило 10393 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 2,3%, в долларовом выражении - на 2%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Предложение квартир относительно февраля 2019 года уменьшилось на 27,8%. Индекс роста составил 0,72.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 18% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,3% дороже показателей января и составляет 35960 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 1,7%, 1467 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,2% до 1299 дол. США/кв.м., за год - на 18,4%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 47%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 24%.

Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,6%. Уменьшение на Правом берегу - на 3,1%, в Центре Киева - на 0,2%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 23%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 36% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество двухкомнатных - на 1,8%, трехкомнатных - на 1,4%, четырехкомнатных - на 4,7%. Однокомнатных квартир увеличилось - на 0,7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах - по 15%. В Шевченковском - 13%, в Соломенском - 10%, в Днепровском - 9%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Святошинском и Подольском районах - по 6%, в Деснянском - 5%.

Увеличение предложения наблюдалось в Подольском районе - на 0,5%, Дарницком - на 0,8%, Голосеевском - на 3,9%, Деснянском - на 3,9%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило: от 0,3% в Святошинском до 7,4% в Печерском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 8%.

Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.