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Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV квартале ухудшились почти на 2 п.п. - Госстат
14:48 09.11.2018 |
Индикатор деловой уверенности на рынке строительства в четвертом квартале 2018 года снизился на 1,9 процентных пункта (п.п.) по сравнению с третьим кварталом - до "минус" 20,3%, сообщила Государственная служба статистики на сайте в пятницу
Согласно данным опроса компаний строительной отрасли Госстатом, оценка нехватки текущего объема заказов осталась на уровне третьего квартала - "минус" 40%.
По итогам опроса, 39% компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 59% - как нормальный для сезона и лишь 2% - как превышающий норму.
Повышения цен на свои услуги по итогам четвертого квартала текущего года ожидают 43% респондентов, что на 4 п.п. больше, чем в третьем квартале, 1% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости строительных работ, а 55% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.
Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на пять месяцев, что соответствует показателям трех кварталов текущего года.
Как отмечает Госстат, в четвертом квартале 2018 года влияние неблагоприятных погодных условий на работу стройкомпаний незначительно увеличится. Кроме этого, 45% респондентов будут продолжать испытывать финансовые ограничения. Сдерживать деятельность 28% компаний будет недостаточный уровень спроса, 20% - нехватка рабочей силы.
Сокращения количества работников в октябре-декабре-2018 ожидают 20% опрошенных компаний, в то же время 15% прогнозируют рост количества работников.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - до 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.
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