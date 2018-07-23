В январе-июне объем выполненных стройработ составил 48 млрд гривен

В январе-июне 2018 года объем выполненных строительных работ составил 48,030 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-июнем 2017 года, не скорректированный на эффект календарных дней, составил 102,8%.

В январе-июне 2018 году работы по строительству зданий выполнены на 24,645 млрд гривен (из них жилые составили 12,792 млрд гривен, нежилые - 11,854 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 23,385 млрд гривен.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в июне составили 78,6% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 12% и 9,4% соответственно.

Как сообщало агентство, в январе-мае 2018 года объем выполненных строительных работ составил 36,303 млрд гривен.

В 2017 годe объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-июне 2018 года, млн гривен: