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Информация об агентстве
В январе-июне объем выполненных стройработ составил 48 млрд гривен
18:52 23.07.2018 |
В январе-июне 2018 года объем выполненных строительных работ составил 48,030 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-июнем 2017 года, не скорректированный на эффект календарных дней, составил 102,8%.
В январе-июне 2018 году работы по строительству зданий выполнены на 24,645 млрд гривен (из них жилые составили 12,792 млрд гривен, нежилые - 11,854 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 23,385 млрд гривен.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в июне составили 78,6% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 12% и 9,4% соответственно.
Как сообщало агентство, в январе-мае 2018 года объем выполненных строительных работ составил 36,303 млрд гривен.
В 2017 годe объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-июне 2018 года, млн гривен:
|Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-июне 2018, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|48 030,3
|100,0
|Здания
|24 645,4
|51,3
|из них
|- жилые
|12 791,7
|26,6
|- нежилые
|11 853,7
|24,7
|Инженерные сооружения
|23 384,9
|48,7
|в том числе:
|транспортные сооружения
|6 626,1
|13,8
|- автострады, улицы и дороги
|5 431,6
|11,3
|- железные дороги
|638,6
|1,3
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|327,2
|0,7
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|5 115,3
|10,6
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|2 537,0
|5,3
|- местные трубопроводы и коммуникации
|2 578,3
|5,3
|комплексные промышленные сооружения
|9 737,3
|20,3
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|6 052,1
|12,6
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|2 402,3
|5,0
|- сооружения предприятий химической промышленности
|128,7
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|1 154,2
|2,4
|- другие инженерные сооружения
|1 906,2
|4,0
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|160,7
|0,3
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