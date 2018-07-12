Новое предложение офисов в Киеве в 2018-2019гг составит 70 тыс. кв. м – UTG

Новое предложение офисной недвижимости в Киеве в 2018-2019 гг. составит около 70 тыс. кв. м, сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Ростислав Симонов.

"В 2018-2019 гг. у нас ожидается порядка 70 тыс. кв. м к вводу в эксплуатацию. Это третья очередь БЦ Astarta, который показал очень хорошие темпы сдачи в аренду, это БЦ "Европасаж", БЦ "Форум Амурский", офисные здания на ул. Владимирской и на ул. Сагайдачного, а также Unit City", - сообщил Р.Симонов на пресс-конференции по итогам рынка недвижимости за первое полугодие-2018 в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

В то же время, по его мнению, многие из новых площадей, скорее всего, будут введены позже заявленных сроков.

Эксперт отметил, что основный спрос на аренду столичных офисов формируют IT-компании, которые составляют 44% арендаторов. По его словам, это делает офисную недвижимость более устойчивой к валютным колебаниям, которые вероятны в 2018-2019гг. в связи с выплатой внешних валютных обязательств Украины.

"На сегодня есть некий риск влияния на недвижимость валютных обязательств Украины. Скорее всего, погашение валютных долгов Украины окажет давление на курс, соответственно, курс гривни будет колебаться. Это окажет негативное влияние на рынок недвижимости в целом. Но на офисном рынке очень многие компании имеют товарооборот в валюте. Соответственно, офисный рынок не столь чувствителен к валютным колебаниям", - объяснил Р.Симонов.

По данным UTG, в Киеве функционируют 128 бизнес-центров. Доля офисов класса "А" составляет 30,7%, класса "В" – 63,9%. По информации аналитиков, высокий спрос наблюдается в классе "В", а спрос на класс "А" формируется в основном за счет переездов существующих арендаторов.

По словам Р.Симонова, вакантность офисов в Киеве за первое полугодие-2018 стремительно снизилась и составляет 8,88% (для сравнения: в мае-2017 вакантность была на уровне 20%, в декабре-2017 – 15%). По его данным, вакантность в центральных деловых районах столицы практически нулевая, на Подоле наблюдается дефицит офисных площадей.

Вместе со снижением вакантности повышается арендная ставка. По информации UTG, средняя ставка на офисы класса "А" выросла до $25 (без НДС), класса "В" – $15,8, класса "С" – $8,8.

Показатель насыщенности офисными площадями Киева составляет 518 кв. м/1 тыс. чел., что является средним показателем по сравнению со странами СНГ и Балтии.

По прогнозам Р.Симонова, киевский рынок офисной недвижимости значительно вырастет, когда украинские IT-компании начнут выпускать собственный продукт.

Кроме того, по мнению эксперта, в Киеве следует ожидать тенденции покупки офисов как средства инвестиций.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – торгово-развлекательные центры Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

UTG также работает в России, Беларуси, Грузии, Молдове.