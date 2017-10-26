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Минюст считает целесообразным указывать в Госреестре стоимость объектов недвижимости
17:24 25.10.2017 |
Министерство юстиции Украины считает целесообразным отмечать стоимость объектов недвижимости при внесении в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, в том числе на земельный участок, сообщил начальник управления нормативно-правового обеспечения государственной регистрации Минюста Анатолий Лещенко.
"Скорее всего, будет проект закона, предусматривающий внесение сведений о стоимости объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, при проведении государственной регистрации документов, удостоверяющих приобретение вещного права на земельный участок", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
А.Лещенко пояснил, что во многих странах существует реестр, отображающий стоимость недвижимости, и эти данные используются для налогообложения объектов.
Представитель Минюста заметил, что предложения создать аналогичную базу данных в Украине неоднократно озвучивали международные эксперты на рабочей группе по урегулированию земельных отношений в сфере госрегистрации.
"Эксперты предлагают включить в госреестр данные о стоимости объектов недвижимости и цене обязательств, если речь идет об ипотеке или аренде, особенно аренде сельскохозяйственных земель", - подчеркнул А.Лещенко.
Он также заметил, что после принятия такого решения возникнет вопрос о решении проблемы возможных манипуляциях в указании продавцами и покупателями правдивой стоимости объектов.
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