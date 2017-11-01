В январе-сентябре объем стройработ увеличился на 23,8% до 63,5 млрд гривен

В январе-сентябре 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-сентябрем 2016 года увеличился на 23,8%, или на 12,203 млрд гривен до 63,474 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В том числе в январе-сентябре 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 32,572 млрд гривен (из них жилые составили 15,901 млрд гривен, нежилые - 16,671 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 30,902 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 119,7% (113,0% и 127,2%) и 128,6% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-сентябре составили 76% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 13,9% и 10,1% соответственно.

Как сообщало агентство, в январе-августе 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-августом 2016 года увеличился на 25,4%, или на 10,828 млрд гривен до 53,460 млрд гривен.

В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-сентябре, млн гривен: