Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Учасники ринку пропонують стимулювати медичне страхування податковими пільгами

11:51 14.10.2025 |

Страхування

 

Ввести стимули для медичного страхування у вигляді податкових пільг як для компаній, так і для фізичних осіб запропонували одразу декілька учасників конференції Forbes Health-2025 в Києві в п'ятницю.

"Дозвольте приватним компаніям якусь частину невелику від обороту або прибутку спрямовувати на медичне страхування та відносити на прямі витрати", - зазначив заступник гендиректора "Сінево Україна" Микола Скавронський.

Він пояснив, що в компанії немає корпоративного медичного страхування, а коли працівникам запропонувати на вибір або підняти зарплату на 10 тис. грн або направити ці 10 тис. грн на медичне страхування, у 100% випадків працівники обирали підвищення зарплати. За його словами, така сама ситуація і з корпоративним навчанням.

"З точки зору компанії, це майже однакові витрати, хоча це (такі стимули) створювало б додаткове благо - розумну та здорову людину", - вважає Скавронський.

За його словами, такий підхід також дозволив би розвинути приватну медицину - клініки та лабораторії, які б забрали на себе частину навантаження на державну систему охорони здоров'я.

Заступник гендиректора "Сінево Україна" зауважив, що обсяг приватного лабораторного ринку вже перевищує 20 млрд грн.

"Те, що НСЗУ залучає приватників, - це дуже правильно, але треба ще більше", - вважає він.

CEO страхової компанії "ВУСО" Андрій Артюхов додав, що необхідна також стандартизація страхових медичних продуктів та більша увага на превентивну медицину. На його думку, також варто запровадити в обов'язковому порядку на рівні держави та/або роботодавця проходження медичних чекапів.

"Багато корпоративних клієнтів бачать це своєю цінністю і дають нам завдання формувати такі продукти з ухилом на превентивну медицину. Платити, щоб людина була здорова, а не платити, коли вже захворіла", - наголосив він.

На думку Артюхова, дискусійне питання, чи буде це дорожче.

"Здоров'я не є цінністю в державі. Необхідно сформувати культуру здоров'я. У держави буде все менше грошей", - підтримує необхідність більше стимулювати людей самостійно турбуватися про власне здоров'я Сергій Орел, генеральний директор медичної мережі "Добробут", яка чверть доходів отримає від страхових компаній.

"Це питання для РНБО", - описав важливість цього питання СЕО "Тева" в Україні Дмитро Спіцин, який запропонував впроваджувати державно-приватне партнерство у медицині.

В той же час співзасновник та CEO lilo, співзасновник Helsi Самвел Акобян закликав до чесності у розробці страхових продуктів. На його думку, за вартості 10 тис. грн на рік неможливо забезпечити необхідну якість. Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" Акобян, вартість продуктів lilo у сегменті b2b складає від 35 тис. грн на рік, b2c - від 70 тис. грн на рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес