Учасники ринку пропонують стимулювати медичне страхування податковими пільгами
11:51 14.10.2025 |
Ввести стимули для медичного страхування у вигляді податкових пільг як для компаній, так і для фізичних осіб запропонували одразу декілька учасників конференції Forbes Health-2025 в Києві в п'ятницю.
"Дозвольте приватним компаніям якусь частину невелику від обороту або прибутку спрямовувати на медичне страхування та відносити на прямі витрати", - зазначив заступник гендиректора "Сінево Україна" Микола Скавронський.
Він пояснив, що в компанії немає корпоративного медичного страхування, а коли працівникам запропонувати на вибір або підняти зарплату на 10 тис. грн або направити ці 10 тис. грн на медичне страхування, у 100% випадків працівники обирали підвищення зарплати. За його словами, така сама ситуація і з корпоративним навчанням.
"З точки зору компанії, це майже однакові витрати, хоча це (такі стимули) створювало б додаткове благо - розумну та здорову людину", - вважає Скавронський.
За його словами, такий підхід також дозволив би розвинути приватну медицину - клініки та лабораторії, які б забрали на себе частину навантаження на державну систему охорони здоров'я.
Заступник гендиректора "Сінево Україна" зауважив, що обсяг приватного лабораторного ринку вже перевищує 20 млрд грн.
"Те, що НСЗУ залучає приватників, - це дуже правильно, але треба ще більше", - вважає він.
CEO страхової компанії "ВУСО" Андрій Артюхов додав, що необхідна також стандартизація страхових медичних продуктів та більша увага на превентивну медицину. На його думку, також варто запровадити в обов'язковому порядку на рівні держави та/або роботодавця проходження медичних чекапів.
"Багато корпоративних клієнтів бачать це своєю цінністю і дають нам завдання формувати такі продукти з ухилом на превентивну медицину. Платити, щоб людина була здорова, а не платити, коли вже захворіла", - наголосив він.
На думку Артюхова, дискусійне питання, чи буде це дорожче.
"Здоров'я не є цінністю в державі. Необхідно сформувати культуру здоров'я. У держави буде все менше грошей", - підтримує необхідність більше стимулювати людей самостійно турбуватися про власне здоров'я Сергій Орел, генеральний директор медичної мережі "Добробут", яка чверть доходів отримає від страхових компаній.
"Це питання для РНБО", - описав важливість цього питання СЕО "Тева" в Україні Дмитро Спіцин, який запропонував впроваджувати державно-приватне партнерство у медицині.
В той же час співзасновник та CEO lilo, співзасновник Helsi Самвел Акобян закликав до чесності у розробці страхових продуктів. На його думку, за вартості 10 тис. грн на рік неможливо забезпечити необхідну якість. Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" Акобян, вартість продуктів lilo у сегменті b2b складає від 35 тис. грн на рік, b2c - від 70 тис. грн на рік.
