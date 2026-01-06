Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

94 млрд грн за програмою «5–7–9%»: на що бізнес витрачав кредити

08:19 06.01.2026

Фінанси, Економіка

Від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки - 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, за минулий тиждень у межах програми підприємці отримали 1,18 тис. кредитів на 6,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки - 396 кредитів на 1,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 98,69 тис. кредитів на 370,4 млрд грн (банками державного сектору - 72,27 тис. кредитів на 185,2 млрд грн), із яких станом на 5 січня поточного року

  • 55,94 млрд грн - на інвестиційні цілі;
  • 80,71 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;
  • 50,03 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 55,67 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 3,95 млрд грн - на фінансування енергосервісу;
  • 56,84 млрд грн - на антивоєнні цілі;
  • 55,05 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

    • Усього з моменту старту програми підписано 134,51 тис. кредитних договорів на 460 млрд грн, із них банками державного сектору економіки - 92,74 тис. договорів на 211,8 млрд грн. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,4208
    		  0,1266
    		 0,30
    EUR
    		 1
    		 49,5136
    		  0,0658
    		 0,13

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
    EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,5500  0,13 0,31 42,5800  0,13 0,31
    EUR 49,8430  0,27 0,54 49,8610  0,26 0,53

