94 млрд грн за програмою «5–7–9%»: на що бізнес витрачав кредити

Від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки - 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, за минулий тиждень у межах програми підприємці отримали 1,18 тис. кредитів на 6,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки - 396 кредитів на 1,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 98,69 тис. кредитів на 370,4 млрд грн (банками державного сектору - 72,27 тис. кредитів на 185,2 млрд грн), із яких станом на 5 січня поточного року:

55,94 млрд грн - на інвестиційні цілі;

80,71 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;

50,03 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

55,67 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;

3,95 млрд грн - на фінансування енергосервісу;

56,84 млрд грн - на антивоєнні цілі;

55,05 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 134,51 тис. кредитних договорів на 460 млрд грн, із них банками державного сектору економіки - 92,74 тис. договорів на 211,8 млрд грн.