Кабмін готує програму страхування воєнних ризиків для бізнесу

Уряд із 1 жовтня запускає першу велику державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, яка передбачає два механізми - окремо для прифронтових територій і для решти регіонів.

Це компромісна модель, погоджена прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, яку розробили після безуспішної спроби ухвалити законопроєкт №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків" у 2024 році, пише українська редакція Forbes.

У прифронтових областях оператором програми стане Експортно-кредитне агентство. За задумом, ФОПи та юрособи зможуть отримати компенсацію за зруйновану внаслідок війни нерухомість.

Для цього потрібно буде звернутися до ЕКА, сплатити збір і стати на облік. Розмір збору та максимальна сума виплат ще узгоджуються. Компенсація не надаватиметься компаніям із податковою заборгованістю або під санкціями. Водночас для запуску механізму ще потрібно внести зміни до законодавства.

Другий механізм у інших регіонах працюватиме за логікою програми пільгового кредитування "5-7-9%", тобто держава частково компенсуватиме страхову премію, щоб знизити тариф для бізнесу приблизно до 1%.

Наприклад, за договором на 10 млн грн із тарифом 3% компанія сплачуватиме близько 1%, решту покриватиме бюджет.

Остаточні ліміти за сумами ще не визначені. Джерела фінансування має визначити Мінфін - ідеться про бюджетні кошти та допомогу партнерів. Для швидкого старту окремий орган чи фонд не створюватимуть, однак у перспективі може знадобитися інша довгострокова модель.

Страховий ринок вітає ідею компенсації премій як стимул попиту, зазначає видання. Водночас учасники попереджають, що механізм не зробить страхування масовим через обмежені ризик-апетити й ліміти покриття. За оцінкою ринку, для великого бізнесу ліміт становить близько 10-20 млн грн, тож інструмент найбільше відповідає потребам МСБ з об'єктами у цих межах.

Водночас іноземні страховики працюють обмежено й прифронтових територій уникають. Зобов'язувати страхові компанії працювати на цих територіях наразі не планують, оскільки продукт має надаватися добровільно, з пошуком балансу між інтересами бізнесу та можливостями бюджету.

Як повідомлялось, уряд України закликає Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) перекваліфікувати групу ризиків для України з сьомого на шостий клас. Очікується, що це сприятиме тому, що страхування ризиків для України буде доступнішим.