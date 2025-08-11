Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Страховики-члени МТСБУ за 7 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 5,8%
15:58 11.08.2025 |
Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-липні 2025 року уклали 4,119 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 5,8% менше, ніж у відповідний період торік.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі за цей періол укладено 4,104 млн договорів (+24,8%).
Крім того, повідомляється, що члени Бюро за січень-липні 2025 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ у 2,3 раза - до 12,644 млрд грн, зокрема, за електронними договорами - у 2,8 раза, до 12,609 млрд грн.
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 26,4% - до 3,431 млрд грн, зокрема, 926,9 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+72,8%).
Бюро також зафіксувало зростання на 2,59% кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування - до 84,5 тис., враховуючи дані про використання "європротоколу" - 37,4 тис. (+25,7%).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 27 страхових компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилась на одного, кількість банків не змінилася - НБУ
|Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют
|Страховики-члени МТСБУ за 7 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 5,8%
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|FT: масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки
|Європейські фондові індекси переважно знижуються, за винятком британського
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів