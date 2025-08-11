Страховики-члени МТСБУ за 7 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 5,8%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-липні 2025 року уклали 4,119 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 5,8% менше, ніж у відповідний період торік.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі за цей періол укладено 4,104 млн договорів (+24,8%).

Крім того, повідомляється, що члени Бюро за січень-липні 2025 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ у 2,3 раза - до 12,644 млрд грн, зокрема, за електронними договорами - у 2,8 раза, до 12,609 млрд грн.

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 26,4% - до 3,431 млрд грн, зокрема, 926,9 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+72,8%).

Бюро також зафіксувало зростання на 2,59% кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування - до 84,5 тис., враховуючи дані про використання "європротоколу" - 37,4 тис. (+25,7%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 27 страхових компаній.