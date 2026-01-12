Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний стосовно єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, стабільний у парі з єною.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

Тиск на американську валюту чинить інформація про те, що міністерство юстиції США готується висунути кримінальні звинувачення проти голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла. Ця інформація була сприйнята інвесторами як посилення загрози незалежності американського ЦБ.

У неділю Павелл повідомив, що звинувачення пов'язані з його заявами під час виступу в банківському комітеті Сенату в червні минулого року з питання багаторічного проєкту реконструкції штаб-квартири ФРС. Федрезерв отримав низку відповідних приписів від Мін'юсту США.

"Ці безпрецедентні дії слід розглядати в більш широкому контексті загроз і тривалого тиску з боку адміністрації США", - заявив Павелл.

"Це питання того, чи зможе Федрезерв продовжувати встановлювати ставки, ґрунтуючись на даних і економічних умовах, або ж грошово-кредитна політика буде визначатися політичним тиском або залякуванням", - сказав глава ФРС.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на грудневі дані про динаміку споживчих цін у США, які будуть оприлюднені у вівторок.

Статистика по американському ринку праці, опублікована в п'ятницю, показала слабше, ніж очікувалося, зростання кількості робочих місць в країні в минулому місяці. Кількість робочих місць у грудні збільшилася на 50 тис., тоді як консенсус-прогноз експертів передбачав підвищення на 60 тис. Безробіття в США минулого місяця зменшилося до 4,4% з листопадових 4,5%.

Пара євро/долар за даними на 8:25 кч в понеділок торгується на рівні $1,1669 проти $1,1635 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара збільшилася до $1,3432 з $1,3399 за підсумками торгів в п'ятницю.

Курс американської валюти в парі з єною становить 158,01 єни проти 158,09 ієни на закриття попередніх торгів. Вартість долара до юаня опустилася до 6,9700 юаня з 6,9753 юаня в п'ятницю.

