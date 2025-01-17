Страховики наразі не використовують страхову історію клієнта під час розрахунку вартості автоцивілки, але будуть - опитування СК

Страхові компанії України під час розрахунку вартості автоцивілки поки що не враховують страхової історії клієнта, як це передбачено законом, який набув чинності з 1 січня 2025 року про обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), який вступив у дію з 1 січня 2025 року.

Про це свідчить проведене агентством "Інтерфакс-Україна" опитування провідних страховиків на цьому ринку.

Налаштування доступу до повної історії страхування клієнта (поза одним страховиком) тривають, тому страхові компанії орієнтуються під час укладення полісів лише на власну страхову історію з клієнтом, сказала генеральна директорка СК "Гардіан" Тетяна Щуч'єва.

При цьому вона додала, що найближчим часом страховики очікують такої можливості з боку централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

За словами гендиректора, у СК «Гардіан» станом на 10 січня вартість поліса на легкові авто з об'ємом двигуна до 1600 куб. см для зареєстрованих ТЗ становить від 2,5 тис. грн - 5 зона (невеликі населені пункти - ІФ-У) до 5 тис. грн - 1 зона (Київ - ІФ-У), для незареєстрованих авто ціна вона становитиме від 9,6 тис. грн.

Про те, що страховики ведуть активну роботу в цьому напрямі, підтвердила і директорка департаменту розвитку роздрібних продуктів і сервісів СК "ІНГО" Ольга Іванцова. "Наразі невідомо, як відреагують на такі зміни банки, маркетплейси та агрегатори, які працюють з цілою низкою страховиків і змушені підлаштовуватися під усіх. Тому вартість полісів того самого страховика може відрізнятися на різних майданчиках", - зазначила вона.

Іванцова також уточнила, що під час розрахунку вартості поліса "ІНГО" враховує попередній досвід страхування, тобто застосовується бонус-малус. Однак провідні страховики однозначно збиратимуть більше інформації про клієнта, що надасть їм змогу поглибити сегментацію. Наприклад, "ІНГО" планує враховувати такий критерій, як повна маса транспортного засобу тощо.

"Що більше інформації про клієнта, то краще реалізувати принцип індивідуального підходу. У більшості випадків це означає зниження вартості поліса", - констатувала вона.

За словами Іванцової, з початку року, залежно від категорії ТЗ, регіону експлуатації, об'єму двигуна вартість поліса в СК "ІНГО" зросла від 50% до 70%.

За словами директора з комерційної діяльності СК "Експрес Страхування" Катерини Лукашенко, страхова історія клієнта є важливим фактором, який поступово інтегрується в процес формування вартості полісів ОСЦПВ. Компанія вже використовує ці дані для юридичних осіб, а також працює над удосконаленням підходів, що надають змогу враховувати цей фактор для фізичних осіб.

Питання врахування страхової історії клієнта є одним із найбільш дискусійних у сфері ОСЦПВ, зазначає радниця голови правління НАСК "Оранта" Олена Машаро.

За її словами, основний принцип цього виду страхування полягає в тому, що всі страхувальники-автовласники - як ті, хто став винуватцем ДТП (їх меншість, близько 2,5% за рік), так і ті, хто не припускався аварій, - спільно формують фонд, з якого здійснюють виплати потерпілим унаслідок ДТП. Якщо ті, хто не мав ДТП, платитимуть значно менше, ніж винуватці аварій, то для забезпечення достатнього розміру фонду базовий платіж доведеться суттєво збільшити порівняно з поточним рівнем, за якого знижки за безаварійне кермування не враховуються. Саме тому зараз компанія шукає оптимальну модель, яка надала б змогу зробити облік історії страхових випадків одночасно справедливим і ефективним.

У СК ARX також наразі що не враховують страхову історію клієнта при визначенні ціни, але планують у перспективі ввести цей фактор при розрахунку платежу.

"Ми першими ввели і надалі використовуємо такі фактори для розрахунку платежу, як вік власника (фізособи) і вік авто. Що довший водійський стаж, то дешевший поліс на автоцивілці", - сказали в компанії.

При цьому уточнюють, що в Європі ця практика існує вже багато років. Наприклад, у Німеччині страхова премія може різнитися у вісім разів. Один заплатить EUR100, інший - EUR800.

На запитання, на скільки може зрости середній розмір збитку після набуття чинності новим законом, що спрямований на захист споживачів страхової послуги, Іванцова відповіла, що, як очікується, частота заявлення збитку зросте приблизно на 10%, адже тепер процес врегулювання став набагато зрозумілішим і швидшим. Клієнтам більше не доведеться проходити складний шлях через страхову компанію іншого учасника ДТП, що знижує бар'єр для подачі заявок на виплату. Що стосується середнього розміру виплат, то "ІНГО" прогнозує його зростання більш ніж удвічі.

"Ми також очікуємо збільшення рівня виплат на ринку в цілому. Якщо раніше цей показник коливався в межах 40-50%, то тепер він може зрости до 60% і навіть вище. Це пов'язано з тим, що страховики врегульовуватимуть збитки оперативніше, а нові умови договорів ОСЦПВ передбачають вищий рівень компенсацій, ніж раніше", - зазначила директорка департаменту СК "ІНГО".

Як повідомила Щуч'єва, за підсумками 11 місяців 2024 року середній розмір збитку на ринку становив 33 тис. грн. «Ми прогнозуємо його дворазове збільшення, яке відбуватиметься поступово, протягом 2025 року», - сказала вона.

З тим, що розмір виплати постраждалим зросте, згодна і Машара. Згідно з її прогнозами, за одним страховим випадком він може сягнути 50-60 тис. грн. Відповідно, прогнозується і підвищення рівня виплат.

«Однак усе тільки починається, і попереду ще чимало невизначеностей і змін. Сподіваємося, що ці нововведення принесуть позитивні результати як усім учасникам дорожнього руху, так і подальшому розвитку ринку страхування в Україні», - підкреслила вона.

У СК «Експрес Страхування» прогнозують, що протягом 2025 року це зростання буде поступовим, оскільки значна частина автомобілістів ще матиме поліси, укладені у 2024 році. І вже до кінця 2025 року середній розмір чека за полісами ОСЦПВ може зрости на 70-100% порівняно з попереднім роком.

За її даними, на зростання середнього розміру виплати, крім чинників, що почали діяти з набранням чинності новим законом, вплине і специфіка портфеля компанії. Середній чек у страховиків, де переважають нові авто (до п'яти років), може бути на 15-20% вищим, ніж у компаній, де портфель ОСЦПВ складають старші авто. Це пов'язано з тим, що нові авто зазвичай обслуговуються на авторизованих сервісних центрах, де вартість ремонту може бути вищою за звичайні СТО.

За прогнозами СК ARX, із запровадженням нових умов автоцивілки середній розмір виплати збільшиться на 57%. У СК «Європейський страховий альянс» вважають, що він зросте до 55-65 тис. грн.

На запитання, чи є у страховиків дані, який відсоток клієнтів має поліси 2024 року, що базуються на старому законі, та 2025-го - на новому законі, у СК "Експрес Страхування" відповіли, що, згідно з їхніми прогнозами, до 1 липня 2025 року приблизно 57% чинних полісів компанії залишатимуться укладеними за старими умовами.

У СК "Оранта" уточнили: оскільки договори ОСЦПВ на умовах нового закону лише почали укладатися, природно, принаймні 95% автовласників мають поліси, укладені у 2024 році. Саме тому 2025-й для ОСЦПВ - перехідний рік, коли діятимуть договори страхування, укладені як на нових умовах, так і на умовах попереднього закону.

Те, що бум продажу автоцивілки, що стався в грудні минулого року, був пов'язаний з бажанням клієнтів придбати поліс за старою ціною, підтвердила і гендиректор СК "Гардіан" Щуч'єва.

"За нашою статистикою, насамперед, це зробили клієнти, страхові поліси яких завершуються в січні-лютому 2025 року. Частка клієнтів, які перенесли пролонгацію свого поліса, становить не більше 5% від загальної кількості продажів за рік", - наголосила вона.