МТСБУ уточнило вісім основних нововведень ухваленого ВР законопроєкту, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ

Наявність у водіїв договору обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), згідно з ухваленим Верховною Радою України 21 травня у другому читанні та в цілому законопроєктом №8300, перевірятимуть частіше.

Про це йдеться в повідомленні Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) про вісім основних нововведень ухваленого законопроєкту.

Так, за словами глави юридичного департаменту МТСБУ Романа Роменського, згідно з ухваленим законопроєктом, Національна поліція, окрім перевірки наявності договору ОСЦПВ під час оформлення документів щодо порушень Правил дорожнього руху та оформлення матеріалів ДТП, тепер робитиме це у випадках нагляду за дорожнім рухом (у т.ч. шляхом автофіксації).

Крім того, Державна прикордонна служба України також може перевірити наявність поліса ОСЦПВ у місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. Раніше перевірка проводилася тільки під час перетину транспортними засобами державного кордону України.

Крім того, перевірку наявності "автоцивілки" тепер здійснюватиме "Укртрансбезпека" під час здійснення державного нагляду (контролю).

Друга зміна стосується збільшення лімітів страхового відшкодування за договорами ОСЦПВ. Згідно з новим законом буде впроваджено поступове підвищення лімітів страхового відшкодування до європейських мінімальних страхових сум згідно з Директивою 2009/103/ЄС. Якщо зараз вони становлять 160 тис. грн за пошкоджене в ДТП майно на одного потерпілого (800 тис. грн на подію) і 320 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров'ю, одному потерпілому, то з 1 січня 2025 року це буде вже 250 тис. грн (1,25 млн грн на подію) і 500 тис. грн (5 млн грн на подію) відповідно.

Наступний етап - з 1 січня 2026 року, але не раніше моменту припинення або скасування воєнного стану. В разі його скасування з наступного року суми збільшуються по життю і здоров'ю до 1 млн грн на потерпілого і 20 млн грн на страховий випадок; по майну на потерпілого вже обмеження немає, а є тільки 2 млн грн на випадок.

По-третє, буде запроваджено вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом та індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу "ринковим" методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів.

По-четверте, буде скасовано франшизу в договорах ОСЦПВ.

По-п'яте, змінюються умови для пільгової категорії громадян. До введення нового закону окремі категорії громадян України були звільнені від страхування відповідальності водія і замість них МТСБУ зобов'язане було платити відшкодування потерпілим. Деяким категоріям було надано право на 50% знижки під час укладення договору ОСЦПВ. Наразі планується впровадити 50% знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

По-шосте, запроваджено пряме врегулювання збитків (ПВЗ) для всіх страхових компаній, що займаються ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше здійснювати розрахунки страхового відшкодування. За ПВЗ проведення страхової виплати відбувається в середньому за 32 дні, за звичайною - 73 дні.

По-сьоме, нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зносу автомобіля, до того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО. Страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "на гарантії", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

Восьмою основною зміною нового закону стане скасування ліміту страхового відшкодування за "європротоколом", який зараз становить 80 тис. грн. Після набуття законом чинності ліміт відшкодування буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальні розміри виплати.

Як повідомлялося, за ухвалення рішення проголосували 294 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.