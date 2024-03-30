В Україні зростає ринок страхування життя та кредитування фінкомпаніями - огляд Нацбанку

У Національному банку констатують зростання обсягів послуг страховиків життя та кредитування фінансовими компаніями у четвертому кварталі 2023 року.

Про це йдеться в щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"У четвертому кварталі 2023 року значно зросли обсяги послуг страховиків життя та кредитування фінансовими компаніями. Обсяги активів інших фінустанов та основних фінансових послуг упродовж кварталу зменшилися, водночас фінансові компанії залишилися прибутковими", - йдеться в повідомленні.

Обсяг активів ризикових страховиків у жовтні - грудні залишився незмінним, а за весь 2023 рік зріс лише на 1%. Активи страховиків життя зросли на 4% за квартал і на 17% упродовж року.

Валові премії з ризикового страхування упродовж останнього кварталу 2023 року зменшилися порівняно з третім кварталом на 2%, однак зросли на 17% порівняно з показниками відповідного кварталу попереднього року. Премії зі страхування життя значно зросли як за квартал, так і протягом року: на 22% та 19% відповідно.

Лідерство за обсягом страхових премій серед інших ризикових видів зберегли автомобільні види страхування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"). На 40% за рік зросли валові премії зі страхування майна та вогневих ризиків, водночас цей продукт досі не відновився після падіння у 2022 році.

Ризикові страховики у 2023 році були операційно прибутковими: їхній прибуток становив 1,9 млрд грн, що забезпечило рентабельність капіталу на рівні 10%. Це майже в півтора раза нижче, ніж у 2022 році, але вдвічі вище, ніж у 2021 році.

Страховики життя завершили рік з прибутком у 0,5 млрд грн завдяки інвестиційному доходу. Їхня рентабельність капіталу становить 19%.

Обсяг активів кредитних спілок у четвертому кварталі дещо зріс, водночас в цілому за рік - скоротився на 2%.

Обсяг нових кредитів зменшився на 2% за квартал через зниження обсягу всіх позик, крім бізнес-кредитів. Заявлена середня частка простроченої більш як на 90 днів основної суми кредитів знизилася за квартал на 2 в. п. - до 26%. Чистий процентний дохід кредитних спілок скоротився на 11% за квартал та на 15% за рік, водночас адміністративні витрати зросли.

Попри операційну неефективність, кредитні спілки отримали помірний прибуток за рахунок зниження резервів під кредитні збитки. Незначний прибуток підвищив роль власних коштів у фондуванні.

Обсяг активів сегмента через вихід з ринку низки фінансових компаній у четвертому кварталі знизився на 1%, однак у річному вимірі зріс на 2,7%. Обсяги всіх видів фінансових послуг, крім кредитів, зменшилися.

Другий квартал поспіль фінкомпанії нарощували кредитування. Обсяг наданих кредитів у жовтні - грудні зріс на 10,7% за рахунок нових кредитів бізнесу та населенню.

За рік було надано на 70% більше позик населенню, ніж у 2022 році, але це все ще на 40% менше, ніж у 2021 році.

Операції лізингу скоротилися на 18% за квартал, передусім у юридичних осіб-лізингодавців. Нові лізингові угоди, як і раніше, укладалися на придбання легкових автомобілів, сільськогосподарської техніки й вантажівок.

Фінансові компанії за рік отримали 8,5 млрд грн прибутку, понад половину з якого заробила державна компанія "Укрфінжитло" (оператор програми "єОселя") за рахунок процентних виплат за ОВДП у капіталі. Прибутковими були три чверті фінкомпаній.

Як повідомлялось, Огляд небанківського фінансового сектору - це щоквартальний інформаційний продукт, публікацію якого Національний банк України започаткував у жовтні 2020 року. У центрі уваги - діяльність страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та ломбардів.