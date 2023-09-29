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Страховий ринок України з липня-2022 року за рік скоротився на 19% - НБУ

16:41 29.09.2023 |

Страхування

 

Страховий ринок України з 1 липня 2022 року до 1 липня 2023 року скоротився на 19%, до 115 компаній зі 142, здебільшого завдяки сегменту non-life (26 СК), наголошують у звіті Національного банку України (НБУ) "Стан страхового ринку в період війни", який презентовано ринку в п'ятницю.

Водночас наголошується, що шість компаній добровільно залишили ринок, 21 було виведено рішеннями НБУ: дев'ять - за результатами безвиїзного нагляду за порушення фінансового законодавства, три - після виїзних перевірок через недопуск до них, вісім - через неприведення структури власності у відповідність до вимог законодавства, одна - через неотримання жодної ліцензії.

НБУ уточнює, що станом на 1 вересня 2023 року в Україні зареєстровано 111 страхових компаній, з яких дві - неліцензіати, а у трьох тимчасово зупинено ліцензії.

Згідно з даними регулятора, 54% прийнятних активів компаній зі страхування життя містяться в державних цінних паперах, 37% - у банківських депозитах. Що стосується компаній non-life, то в них переважають грошові кошти в банках (35%), державні цінні папери (21%) і права вимоги до перестраховиків (14%). Значну частку формують кошти в МТСБУ (13%), нерухоме майно (9%) і прийнятна дебіторська заборгованість (9%).

При цьому на 30 липня 2023 року, порівняно з аналогічною датою торік, страховики зберегли і наростили обсяги ліквідних активів - з 17,1 млрд грн до 22,1 млрд грн (+29%). Приріст відбувся переважно за рахунок збільшення обсягів коштів, розміщених в іноземних банках, з 7,7 млрд грн до 9,6 млрд грн (+25%) і банків із державною часткою - з 4 млрд грн до 6,3 млрд грн (+61%). Регулятор також повідомляє, що звіти за 2022 рік подали 98% страхових компаній.

Зазначається також, що обсяг нерухомого майна як прийнятного активу скоротився у страховиків на 37%, що є наслідком початку дії з 30 червня 2023 року підвищених вимог до прийнятних активів із виключенням із них землі та житлової нерухомості. Частка нерухомості в прийнятних активах страховиків скоротилася з 10% до 6%, частка прийнятної дебіторської заборгованості в структурі прийнятних активів зросла на 25%.

Станом на 1 липня 2023 року, нормативи порушували 11 страховиків non-life, з яких четверо порушили лише норматив якості активів. Серед порушників одна СК зареєстрована в Маріуполі, за трьома тривають виїзні перевірки, до ще однієї вже застосовано захід впливу та один страховик самостійно усунув порушення. Дефіцит прийнятних активів для дотримання цими 11 порушниками вимог становив 245,7 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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