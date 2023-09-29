Страховий ринок України з липня-2022 року за рік скоротився на 19% - НБУ

Страховий ринок України з 1 липня 2022 року до 1 липня 2023 року скоротився на 19%, до 115 компаній зі 142, здебільшого завдяки сегменту non-life (26 СК), наголошують у звіті Національного банку України (НБУ) "Стан страхового ринку в період війни", який презентовано ринку в п'ятницю.

Водночас наголошується, що шість компаній добровільно залишили ринок, 21 було виведено рішеннями НБУ: дев'ять - за результатами безвиїзного нагляду за порушення фінансового законодавства, три - після виїзних перевірок через недопуск до них, вісім - через неприведення структури власності у відповідність до вимог законодавства, одна - через неотримання жодної ліцензії.

НБУ уточнює, що станом на 1 вересня 2023 року в Україні зареєстровано 111 страхових компаній, з яких дві - неліцензіати, а у трьох тимчасово зупинено ліцензії.

Згідно з даними регулятора, 54% прийнятних активів компаній зі страхування життя містяться в державних цінних паперах, 37% - у банківських депозитах. Що стосується компаній non-life, то в них переважають грошові кошти в банках (35%), державні цінні папери (21%) і права вимоги до перестраховиків (14%). Значну частку формують кошти в МТСБУ (13%), нерухоме майно (9%) і прийнятна дебіторська заборгованість (9%).

При цьому на 30 липня 2023 року, порівняно з аналогічною датою торік, страховики зберегли і наростили обсяги ліквідних активів - з 17,1 млрд грн до 22,1 млрд грн (+29%). Приріст відбувся переважно за рахунок збільшення обсягів коштів, розміщених в іноземних банках, з 7,7 млрд грн до 9,6 млрд грн (+25%) і банків із державною часткою - з 4 млрд грн до 6,3 млрд грн (+61%). Регулятор також повідомляє, що звіти за 2022 рік подали 98% страхових компаній.

Зазначається також, що обсяг нерухомого майна як прийнятного активу скоротився у страховиків на 37%, що є наслідком початку дії з 30 червня 2023 року підвищених вимог до прийнятних активів із виключенням із них землі та житлової нерухомості. Частка нерухомості в прийнятних активах страховиків скоротилася з 10% до 6%, частка прийнятної дебіторської заборгованості в структурі прийнятних активів зросла на 25%.

Станом на 1 липня 2023 року, нормативи порушували 11 страховиків non-life, з яких четверо порушили лише норматив якості активів. Серед порушників одна СК зареєстрована в Маріуполі, за трьома тривають виїзні перевірки, до ще однієї вже застосовано захід впливу та один страховик самостійно усунув порушення. Дефіцит прийнятних активів для дотримання цими 11 порушниками вимог становив 245,7 млн грн.