Страховий ринок України в II кв.-2023 був прибутковий, діяльність 72% non life і 83% life - прибуткова - НБУ

Страховий ринок України у другому кварталі 2023 року продемонстрував прибутковість, прибутковою була діяльність 72% ризикових компаній і 83% компаній зі страхування життя, випливає з огляду небанківського фінансового сектора Національного банку України, оприлюдненого на його сайті.

Також зазначається, що рентабельність капіталу ризикових страховиків була порівнянна з попередніми роками - 6%.

У другому кварталі вдруге поспіль обсяг активів страховиків життя збільшився на 4%. Активи ризикових страховиків трохи зменшилися через вихід із ринку семи установ. Обсяги премій та виплат зі страхування життя протягом кварталу майже не змінилися. Водночас порівняно з другим кварталом 2022 року зміни значні: премії були вищими на 18%, виплати - на 56%.

Обсяг валових премій з ризикового страхування зріс на 12% за квартал і сягнув рівня четвертого кварталу 2021 року. Виплати зросли на 3% за квартал і на 40% порівняно з другим кварталом 2022 року.

Крім того, в огляді НБУ повідомляє, що обсяг премій з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена карта") збільшився на 21%, перевищивши довоєнний рівень. Частка премій із автострахування протягом повномасштабної війни постійно перевищує половину загальних надходжень ризикових страховиків.

Обсяг премій із особистого страхування (страхування життя та медичне) за другий квартал майже не змінився. Премії зі страхування майна зросли на 9%, проте їхній обсяг усе ще становить лише близько половини довоєнного. За іншими видами страхування надходження здебільшого зменшувалися.

Виплати за основними видами страхування майже не змінилися, крім майнових, які скоротилися на 10%. Автострахування та особисте страхування (медичне, життя) надалі формують близько 80% премій та 90% виплат.

На перестрахування у звітному періоді було передано лише 9% премій, з них лише четверта частина - на внутрішньому ринку.

Страховики зменшують резерви збитків за добровільними видами вже третій квартал поспіль. Незважаючи на це, покриття премій резервами збитків досі високе порівняно з довоєнними рівнями - 99% (у річному вимірі), зазначає центробанк.

Водночас резерви збитків за обов'язковими видами страхування дещо зросли за квартал. Їхній поточний високий рівень спричинений активізацією на ринку "Зеленої карти". У зв'язку з цим відшкодування премій резервами збитку повертається до історичних рівнів, досягнувши 156% (у річному вимірі).

При цьому НБУ наголошує, що скорочення резервів збитків покращило коефіцієнт збитковості добровільного страхування, який набув значення 37%, зменшившись на 4 процентні пункти (п.п.) за квартал. Аналогічний показник обов'язкового страхування, навпаки, зріс на 2 п.п. - до 49%, повторивши свій історичний максимум. Загальний коефіцієнт збитковості становив 41%, зменшившись на 2 п.п. Однак розрахований у нетто-вимірюванні, він мав протилежну динаміку: збільшився (погіршився) на 2 п.п. - до 42%. Це сталося, оскільки права вимоги до перестраховиків за наявними страховими подіями зменшувалися набагато швидше, ніж резерви збитків страховиків, зазначає регулятор.

У другому кварталі 2023 року дещо зросли аквізиційні витрати ризикових страховиків та витрати, пов'язані з укладенням договорів перестрахування. Вони частково нівелювали позитивний ефект від зменшення брутто коефіцієнта збитковості. Тож комбінований коефіцієнт зменшився (покращився) лише на 1 п.п. - до 94%.

НБУ зазначає, що процентні доходи за депозитами та ОВДП, які залишаються основним джерелом інвестиційного прибутку ризикових страховиків, зросли несуттєво порівняно з першим кварталом року. Коефіцієнт ефективності діяльності мав значення 86%.

Центробанк також зазначає, що доходи від інвестицій страховиків життя продовжували зростати: на 8% порівняно з першим кварталом і на 63% - проти аналогічного кварталу минулого року. Зростання в другому кварталі асоціюється переважно з доходами від облігацій.

Станом на 1 липня 2023 року хоча б один із нормативів платоспроможності та достатності капіталу і ризиковості операцій порушували 11 страховиків (дев'ять - станом на 1 квітня), ще один страховик порушував норматив якості активів. Частка порушників нормативів в активах зросла майже до 1,8%.