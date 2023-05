Більшість ліній страхового покриття стабілізуються - звіт WTW

Більшість ліній покриття продовжують демонструвати ринкову тенденцію, що стабілізується, яка почалася на початку-середині 2022 року, випливає з останнього звіту про реалії страхового ринку (IMR), підготовленого глобальною консалтинговою, брокерською компанією WTW.

Хоча багато ліній покриття демонструють зростання, аналітики констатують, що вони стали більш керованими, ніж 6-12 місяців тому. У звіті показано, що тенденція до більш м'яких тарифів на продовження деяких ліній створює можливості для покупців.

Зазначається, що з макроекономічної точки зору на ринках спостерігається підвищення прибутковості інвестицій, а профіцит зростає у багатьох сферах, що вказує на здорові ринки. Тим часом інфляція знаходиться на 40-річному максимумі, що змушує Федеральну резервну систему підвищувати процентні ставки, щоб вплинути на інфляцію та допомогти стабілізувати економіку.

Факторами, які відіграють роль тому, що ця галузь комерційного страхування зазнає труднощів, є кліматичні події, рекордна інфляція і високі відсоткові ставки.

"Хоча економіка залишається передбачувано невизначеною, ослаблення ринку в багатьох напрямках бізнесу створює можливості для покупців. Ті, хто займає активну позицію і ставить під сумнів статус-кво, досягають найкращих результатів для своїх організацій", - зазначає голова брокерського підрозділу WTW у Північній Америці Джон Драммонд. .

Крім того, наголошується, що на ринку комерційного страхування управлінської відповідальності ставки відповідальності директорів та посадових осіб (D&O) продовжують знижуватися. Шість місяців тому ставки D&O падали на 5-7,5%, а у верхній частині спостерігалося зростання на 2,5%. В даний час покупці D&O можуть побачити зниження до 30%, при цьому найскладніші ризики продовжуються майже без змін, повідомляє WTW.

Кіберринок наприкінці 2022 року продемонстрував зниження ставок на 5-10%, тоді як у 2023 році ці ставки означають переважно незмінні продовження, при цьому найвищі ризики викликають збільшення майже на 10%.