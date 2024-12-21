Мінфін скоротить пропозицію на найближчих аукціонах ще вдвічі

Міністерство фінансів на найближчих аукціонах у вівторок, 24 грудня, знизить пропозицію ОВДП удвічі порівняно з останніми аукціонами, що відбулися цього вівторка, 17 грудня - до 5 млрд грн.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за "найкоротшими" паперами з погашенням у лютому 2026 року і "найдовшими" з погашенням у листопаді 2027 року її буде знижено з 3 млрд грн до 2 млрд грн, тоді як за паперами з погашенням у квітні 2027 року - з 4 млрд грн до 1 млрд грн.

Як повідомлялося, на аукціонах 17 грудня сумарну пропозицію знизили до 10 млрд грн із 23 млрд грн тижнем раніше, проте ставки відсікання залишилися незмінними: за "найкоротшими" облігаціями - 15,1%, за ОВДП із погашенням у квітні 2027 року - 16,2% та в листопаді 2027 року - 16,5% річних за умови підвищення Нацбанком облікової ставки з 13% до 13,5%.

Попит на них становив від 5 млрд грн на "найкоротші" папери до 3 млрд грн на "найдовші".

Раніше Мінфін зазначав, що має можливість знизити запозичення наприкінці цього року порівняно з бюджетним планом завдяки значному обсягу зовнішнього пільгового фінансування.