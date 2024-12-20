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BlackRock поставила під сумнів ліміт біткоїна у 21 млн BTC
13:57 20.12.2024 |
Дискусія про незмінність максимальної пропозиції біткоїна у 21 млн BTC розгорілася знову. Це сталося після публікації компанією BlackRock відео, присвяченого перевагам першої криптовалюти.
У ролику фінансовий гігант наголосив, що, попри поточну фіксовану пропозицію біткоїна, її зміна теоретично можлива. Такий коментар викликав стурбованість серед певної частини криптоспільноти.
Трихвилинне відео розповідає про переваги обмеженої пропозиції біткоїна для контролю інфляції та підтримки купівельної спроможності. Однак у ролику містилося застереження, яке допускає зміни ситуації в майбутньому.
«Немає жодної гарантії, що обмеження у 21 млн BTC не буде змінено», - йдеться в опублікованому відео.
Ця позиція викликала неоднозначну реакцію серед експертів. Співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор поділився відео, що посилило хвилю обговорення цієї теми. Деякі аналітики та користувачі заявили, що зміна ліміту поставить під сумнів саму ідею дефіциту біткоїна.
Теоретично максимальну пропозицію можна змінити через хардфорк, якщо консенсус підтримають майнери, розробники та оператори вузлів. Однак таке рішення фактично призведе до створення нової мережі з іншими правилами, яку багато хто не визнає оригінальним активом, вважають експерти.
Розробник під ніком Super Testnet, що стоїть за проєктом BitVM, зазначив, що ліміт пропозиції - це фундаментальний принцип, закладений у білій книзі Сатоші Накамото.
«Без цього актив перестане бути тим, чим його задумував Сатоші», - заявив він.
Фіксована пропозиція - ключова характеристика, що відрізняє біткоїн від традиційних валют і різних криптоактивів. Її зміна, навіть теоретична, може послабити довіру інвесторів і вплинути на статус активу як «цифрового золота», заявляють противники підвищення ліміту.
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