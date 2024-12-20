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АНАЛІТИКА

Долар США пішов у мінус у парах з євро і фунтом, падає до єни

15:48 20.12.2024 |

Фінанси

 

Долар США вдень у п'ятницю перейшов до зниження в парах з євро і фунтом стерлінгів, продовжує дешевшати до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,28%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Увагу трейдерів у п'ятницю спрямовано на звіт про доходи і витрати американців за листопад, що містить ключовий показник інфляції, оцінюваний Федеральною резервною системою, - індекс PCE.

Звіт буде опубліковано о 15:30 EET.

Пара євро/долар за даними на 14:44 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0398 проти $1,0363 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта в парі з доларом піднялася до $1,2519 проти $1,2501 напередодні. Банк Англії в четвер зберіг базову ставку на рівні 4,75%, зазначивши, що вважає виправданим "поступовий підхід до зняття обмежень грошово-кредитної політики".

Курс долара в парі з єною опустився під час торгів до 156,72 ієни порівняно з 157,44 ієни за підсумками торгів у четвер. Банк Японії зберіг ключову ставку на рівні 0,25% річних, максимальному з 2008 року, за підсумками дводенного засідання, що завершилося в четвер.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, показали прискорення інфляції в Японії в листопаді до 2,9% у річному виразі з жовтневих 2,3%. Інфляція оновила максимум із серпня.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,3038 юаня проти 7,3088 юаня на закриття попередньої сесії.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у п'ятницю не став змінювати розмір базової відсоткової ставки за кредитами (LPR) терміном на один рік, залишив її на рівні 3,1% річних. Ставка за п'ятирічними кредитами також не змінилася - 3,6%. Аналітики також не прогнозували перегляду, повідомляє Trading Economics.

Обидві ставки перебувають на рекордних мінімумах, до цього НБК опускав їх у жовтні та липні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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