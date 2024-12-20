Фінансові новини
- |
- 20.12.24
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові ринки Європи падають на заявах Трампа
13:06 20.12.2024 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи різко знижуються в п'ятницю на тлі заяв обраного президента США Дональда Трампа.
Трамп пригрозив підвищити мита на імпорт європейських товарів, якщо країни ЄС не збільшать обсяги закупівель американських нафти і газу.
"Я сказав Євросоюзу, що вони мають заповнити їх величезний дефіцит у торговельних відносинах зі США великомасштабними закупівлями нафти і газу. Інакше на нього чекають суцільні мита", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:55 EET знизився на 1,05% - до 501,33 пункту.
Британський FTSE 100 опустився на 0,57%, німецький DAX впав на 1,19%, французький CAC 40 - на 1,18%, італійський FTSE MIB - на 1,22%, іспанський IBEX 35 - на 0,99%.
Увагу трейдерів спрямовано на звіт про доходи та витрати американців за листопад, що містить у собі ключовий показник інфляції, яку відстежує Федеральна резервна система. Ця статистика буде оприлюднена о 15:30 EET.
Статдані з Великої Британії, опубліковані в п'ятницю, показали менш значне, ніж очікувалося, збільшення роздрібного продажу в країні минулого місяця. Згідно зі звітом Національного статистичного управління (ONS), роздрібний продаж в Британії підвищився на 0,2% після зниження на 0,7% у жовтні. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав підйом на 0,5%, за даними Trading Economics.
Помітне зниження під час торгів демонструють котирування акцій автовиробників і нафтокомпаній. Вартість паперів Stellantis опустилася на 1,8%, Bayerische Motoren Werke - на 1%, Mercedes-Benz - на 1,1%, Renault - на 1,7%, Daimler Truck - на 2,6%.
Акції Volkswagen подешевшали на 0,5%. Переговори представників компанії з профспілкою IG Metall щодо плану реструктуризації операцій автовиробника в Німеччині зайшли в глухий кут, пише газета The Wall Street Journal. Сторони, як і раніше, розходяться в позиціях з ключових питань після чотирьох днів переговорів, заявила профспілка.
Капіталізація BP опустилася на 0,9%, Shell - на 0,5%, TotalEnergies - на 1,2%, Eni - на 1,3%.
Вартість паперів Deutsche Bank впала на 3,4%, UniCredit - на 1,8%, Intesa Sanpaolo - на 1,9%.
Акції Santander подешевшали на 1,5%. Банк повідомив, що продасть належні йому 30,5% керуючої компанії Caceis французькому Credit Agricole. Таким чином, Caceis повернеться під 100%-й контроль Credit Agricole. Капіталізація Credit Agricole опустилася на 1,4%.
Ринкова вартість Delivery Hero зменшилася на 1,2%. Німецький оператор сервісу доставки оголосив у п'ятницю, що Марі-Енн Попп стане головним фінансовим директором компанії з січня 2025 року. Наразі вона тимчасово виконує обов'язки CFO.
Акції данської фармкомпанії Zealand Pharma впали в ціні на 9,9% після того, як регулятори США відмовилися схвалити її препарат для лікування захворювань кишечника.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова Представництва НАТО: Не слід витрачати час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу
|Унаслідок кібератаки РФ витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено - Стефанішина
|Стефанішина про кібератаку на держреєстри: загрози втрати даних немає
|"Коаліція дронів" з січня почне масово постачати Україні безпілотники різного типу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|BlackRock поставила під сумнів ліміт біткоїна у 21 млн BTC
|Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу
|Фондові ринки Європи падають на заявах Трампа
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8547 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.12.24
|Ціни на золото стабільні, але налаштовані на тижневі втрати через яструбиний прогноз ФРС
|Акції в Азії неспокійні на тлі яструбиної реакції ФРС. Японські акції зростають після високих показників індексу споживчих цін
Бізнес
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA
|Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
|ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн