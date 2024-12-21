Фінансові новини
- |
- 21.12.24
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк спростив вимоги до страховиків сільгосппродукції з держпідтримкою
22:44 20.12.2024 |
Національний банк України удосконалив вимоги до страховиків, які здійснюють або планують здійснювати страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.
"Оновлене Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою передбачає спрощення вимог стосовно наявності у страховика досвіду агрострахування в умовах війни", - ідеться у повідомленні.
Регулятор актуалізував також вимоги до страховиків у частині формування технічних резервів та ведення персоніфікованого обліку відповідних договорів страхування. Передбачається, що страхові компанії виконуватимуть загальні вимоги, визначені чинними нормативно-правовими актами Національного банку.
Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 18 грудня 2024 року №150 та набирають чинності з 21 грудня 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|FT: Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України
|56 нардепів попросили КСУ заборонити конкурси за участі міжнародників: чим це загрожує
|Голова Представництва НАТО: Не слід витрачати час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна
|Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін скоротить пропозицію на найближчих аукціонах ще вдвічі
|Нацбанк спростив вимоги до страховиків сільгосппродукції з держпідтримкою
|Долар США пішов у мінус у парах з євро і фунтом, падає до єни
|BlackRock поставила під сумнів ліміт біткоїна у 21 млн BTC
|Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу
|Фондові ринки Європи падають на заявах Трампа
Бізнес
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA
|Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
|ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі