Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк спростив вимоги до страховиків сільгосппродукції з держпідтримкою

 

Національний банк України удосконалив вимоги до страховиків, які здійснюють або планують здійснювати страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.

"Оновлене Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою передбачає спрощення вимог стосовно наявності у страховика досвіду агрострахування в умовах війни", - ідеться у повідомленні.

Регулятор актуалізував також вимоги до страховиків у частині формування технічних резервів та ведення персоніфікованого обліку відповідних договорів страхування. Передбачається, що страхові компанії виконуватимуть загальні вимоги, визначені чинними нормативно-правовими актами Національного банку.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 18 грудня 2024 року №150 та набирають чинності з 21 грудня 2024 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9292
  0,0244
 0,06
EUR
 1
 43,5770
  0,3811
 0,87

Курс обміну валют на вчора, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес