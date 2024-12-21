Нацбанк спростив вимоги до страховиків сільгосппродукції з держпідтримкою

Національний банк України удосконалив вимоги до страховиків, які здійснюють або планують здійснювати страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.

"Оновлене Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою передбачає спрощення вимог стосовно наявності у страховика досвіду агрострахування в умовах війни", - ідеться у повідомленні.

Регулятор актуалізував також вимоги до страховиків у частині формування технічних резервів та ведення персоніфікованого обліку відповідних договорів страхування. Передбачається, що страхові компанії виконуватимуть загальні вимоги, визначені чинними нормативно-правовими актами Національного банку.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 18 грудня 2024 року №150 та набирають чинності з 21 грудня 2024 року.