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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8547 грн/$1
12:44 20.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 грудня 2024 року.
|Показник
|19.12.2024
|20.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.9206
|41.8547
|-0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 грудня- 41,9292 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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