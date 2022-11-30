НБУ запланував велику реформу ринку автоцивілки на 2024 рік

Національний банк запропонував фінансовому комітету Верховної Ради оновити закон про обов'язкове страхування відповідальності цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Про це йдеться на сайті НБУ, який став регулятором ринку страхових послуг у 2020 році після "спліту" Нацфінпослуг.

Реформа ринку автоцивілки, яку пропонує Нацбанк, має чотири складові:

Оновлення стандартів страхового покриття

Поступово (протягом семи років) підвищаться максимальні розміри страхової виплати для потерпілих у ДТП до розмірів, установлених у країнах ЄС.

Буде створена система ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або життю потерпілих.

Страхова плата за пошкоджений транспортний засіб буде розраховуватися без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП.

Впровадження європейських підходів до формування страхових полісів

НБУ пропонує скасувати чинне державне регулювання цін і запровадити "справедливу ціну" для кожного страхувальника, яка буде залежатиме від того, були у нього ДТП в минулому чи ні.

Страхові поліси повністю перейдуть в електронний формат, паперова форма буде скасована.

Покращення рівня обслуговування клієнтів

Пропонується інструмент, який спонукатиме страховиків до поліпшення сервісу з урегулювання страхових випадків - модель обов'язкового прямого врегулювання збитків. Вона передбачає, що потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до "свого" страховика. Тобто клієнти обиратимуть страховика, звертаючи увагу на ціну його послуги, якість та швидкість її надання.

Також пропонується скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол.

Удосконалення Моторного (транспортного) страхового бюро України

НБУ пропонує створити класичну дворівневу систему корпоративного управління МТСБУ з правлінням та радою, до складу якої входитимуть незалежні члени.

МТСБУ повинне буде періодично звітувати перед НБУ про використання грошей, щорічно проходити обов'язкові зовнішні аудити та публікувати фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Планується, що новий закон у разі підтримання Верховною Радою набере чинності з 1 січня 2024 року одночасно з новим законом "Про страхування" та включатиме перехідний період.