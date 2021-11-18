Рада приняла закон «О страховании», существенно меняющий правила работы на рынке

Верховная Рада в четверг на внеочередной сессии приняла во втором чтении и в целом закон Украины "О страховании" №5153, существенно меняющего правила работы на страховом рынке Украины.

За такое решение проголосовали 235 депутатов.

Закон излагает в новой редакции действующий устаревший профильный закон и содержит нормы о деятельности страховщиков и нормы, касающиеся договоров страхования, посредников и взаимодействия с потребителями страховых продуктов. Он учитывает ключевые требования законодательства ЕС, которые Украина обязана выполнять в соответствии с Соглашением об ассоциации, и принципы Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS). Документ также предусматривает предоставление страховщикам переходного периода в два года для приведения своей деятельности в соответствие с законом.

Новый закон позволит Нацбанку перейти от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам страхования, что соответствует сложившейся международной практике. При этом страховщикам предоставляется возможность изменения объема лицензии: добавлять дополнительные классы (риски в пределах классов) страхования к уже существующим у страховщика и/или сочетать деятельность по входящему перестрахованию с прямым страхованием. Страховщик также сможет сузить объем собственной лицензии. В целом в пределах life-страхования законопроект выделяет пять классов страхования и 18 классов non-life страхования.

Законопроект предлагает введение новых требований к входу страховщика на рынок. Во-первых, страховые компании должны раскрыть информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участников страховой компании. Учредители и владельцы существенного участия обязаны иметь безупречную деловую репутацию, а также удовлетворительное финансовое и имущественное состояние. Вводятся более существенные подходы к оценке владельцев существенного участия при прохождении согласования их в Национальном банке. Во-вторых, страховщики при регистрации будут предоставлять планы деятельности на три года.

Нацбанк будет выделять значимых страховщиков, к которым будут выдвигаться дополнительные требования к ведению деятельности. Критерии значимости будут устанавливаться регулятором. Законопроект также устанавливает требования к ключевым функциям и лиц, ответственных за такие функции, а также к системе корпоративного управления в страховых компаниях.

Требования к корпоративному управлению в страховых компаниях будут дифференцированы в зависимости от отнесения компании к категории значимых. Руководители страховых компаний и лица, ответственные за ключевые функции, должны соответствовать квалификационным требованиям профессиональной пригодности и деловой репутации. Национальный банк будет осуществлять согласование назначения на должности руководителей страховой компании и лиц, ответственных за ключевые функции.

В-третьих, законопроект предлагает установить дифференцированные подходы к размеру уставного капитала страховщиков: 32 млн грн - для страховщиков non-life и 48 млн грн - для компаний по страхованию жизни, страховщиков имеющих лицензии на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и на осуществление деятельности по перестрахованию.

Законопроект предлагает действенный механизм вывода страховщика с рынка, направленный на защиту прав потребителей страховых услуг и обеспечение максимально возможного объема выполнения страховой компанией своих обязательств перед клиентами и кредиторами. При этом уход с рынка страховщика может быть как добровольным, так и принудительным по решению регулятора. Добровольный уход с рынка может произойти из-за реорганизации, ликвидации, передачи страхового портфеля и выполнения обязательств. Законопроект определяет основания для отнесения страховой компании к категории неплатежеспособных и основания для принудительного отзыва лицензии. В этом случае выход страховщика с рынка происходит исключительно в принудительном порядке.

Документ также предусматривает возможность введения временной администрации в страховую компанию в случае отнесения ее к категории неплатежеспособных, что необходимо для быстрого и эффективного принятия мер по защите интересов клиентов. Страховым компаниям будет предоставлена возможность передачи портфеля своих договоров другому страховщику. Передача всех или части активов и обязательств страховщика будет происходить только с согласия НБУ.

Кроме того законопроект устанавливает дифференцированный подход к требованиям к платежеспособности: Solvency I (упрощенный) и Solvency ИИ (базовый). Страховщик должен выполнять требование минимального капитала (Minimum Capital Requirements, MCR) и капитала платежеспособности (Solvency Capital Requirements, SCR). Минимальный капитал (MCR) рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить покрытие неожиданных убытков от рисков, которые принимает на себя страховщик в процессе деятельности по страхованию, в течение следующих 12 месяцев, учитывая вероятность их наступления. Требования к капиталу платежеспособности (SCR) рассчитываются, исходя из предположения о высокой вероятности реализации рисков страховщика, если сравнить их с требованиями к MCR. Новые требования к капиталу будут вводиться поэтапно.

Еще одним новшеством на рынке станет введение риск-ориентированного подхода при регулировании и надзоре за страховщиками. Ключевая цель такой инициативы - оценка текущей и будущей платежеспособности и выявление имеющихся и потенциальных рисков для платежеспособности на ранних этапах. Это позволяет вовремя принять соответствующие меры и не допустить выхода компании с рынка без выполнения обязательств перед страхователями. Для этого в законопроекте предусмотрены различные варианты надзорных действий Национального банка: корректирующие меры, меры раннего вмешательства и меры воздействия, которые могут применяться на различных этапах и в различных случаях нарушений страховщиками требований законодательства, в частности с целью восстановления финансового состояния страховщика.

Законопроект также предусматривает обязательное раскрытие страховщиком для потребителя исчерпывающих сведений об условиях договора страхования и размер страховой премии, корректную дату или период, когда премия подлежит уплате, и последствия, если она оплачена с задержкой или вообще не оплачена. Среди других требований будет раскрытие стоимости страхового продукта, обязательное раскрытие размера комиссии, которая будет подлежать уплате потребителем.

Важным акцентом проекта закона является установление новых требований к страховым посредникам (брокерам и агентам). В частности, вводится процедура обязательной регистрации страховых посредников в едином реестре, устанавливаются требования к обучению и поддержания надлежащего уровня профессиональных знаний и компетентности страховых посредников, контроль за безупречной деловой репутацией и соблюдением стандартов рыночного поведения, предотвращением любых конфликтов интересов. Предусмотрено расширение перечня информации, которую страховые посредники обязаны раскрывать клиентам до и в процессе заключения договора страхования, вводятся отдельные текущие счета со специальным режимом к страховым посредникам, которые получают страховые премии от клиентов, для безопасности этих средств и т.д.