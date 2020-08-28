Денис Вергун / UBR.ua

Согласно данным Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), если сравнивать первый квартал 2019 и 2020 гг., с рынка ушли 40 компаний. В целом, с июня 2018 года рынок покинули около 70 игроков.

Именно с 2018 года стартовало поэтапное ужесточение нормативов платежеспособности и достаточности капитала:

* 30% - с июля 2018 года;

* 60% - с 30 июня 2019 года;

* 100% - с 30 июня 2020 года.

Всего на рынке сейчас насчитывается порядка 200 страховщиков, но, вероятней всего, тенденция к уменьшению числа страховых компаний в Украине только усилится.

Напомним, что с 1 июля регулированием рынка вместо Нацкомфинуслуг стал заниматься Национальный банк (НБУ). При этом обязательные нормативы никуда не делись. С 30 июня страховые компании должны были начать выполнять норматив платежеспособности и достаточности капитала на уровне 100%.

Сколько компаний в зоне риска

Новый регулятор уже заявил, что далеко не все игроки их выполняют - 34 компании так и не достигли значения норматива 60%, не говоря уже о 100%. В июне всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие предупреждения. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть - не отреагировала.

Есть и те, кто нарекает на ухудшение финансовых дел из-за карантинных ограничений и коронавирусной пандемии. Но регулятор в этом проблем не видит.

"Нацбанк не будет откладывать выполнение норматива в размере 100% для страховщиков. Для этого нет оснований, ведь карантин не повлиял на показатель платежеспособности страховых компаний", - заявили в НБУ.

Сдают лицензии

Процесс консолидации страхового рынка продолжается. Семь страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления на аннулирование лицензий. При этом Нацбанк при рассмотрении заявлений, проверит выполнение обязательств перед клиентами.

"Доля этих компаний на рынке в премиях составляет 7%, в выплатах - около нуля. После их выхода сектор "просядет" в цифрах, но это точно не скажется на его содержании", - заверил регулятор.

Сейчас НБУ изучает поданную полугодовую отчетность рынка. После этого страховщиков, которые не выполняют нормативы, будут вызывать на ковер. Очевидно, что до конца года доживут не все компании.

По оценкам экспертов рынка, по меньшей мере половина компаний в итоге закроются.

"Что можно сказать однозначно, так это то, что если количество компаний сократится и рынок очистится от так называемых "демпингаторов", которые не заботились о формировании резервов должным образом, конкурируя необоснованно низкой ценой, то конечно же - цены на страховые услуги вырастут. Но не думаю, что значительно. И однозначно не сегодня и не завтра", - заметила управляющий акционер, член правления СК "Арсенал Страхование" Марина Авдеева.

Что делать клиентам закрытых компаний

Для клиентов закрытых страховых компаний юристы очертили два сценария:

* условно положительный - когда выплат по страховому случаю все же можно добиться;

* негативный - когда клиент останется без денег и даже через суд ждать их придется долго и без никаких дальнейших гарантий их получения.

"По большей части, деятельность страховых компаний касается чаще всего продажи автостраховок. Поэтому если компания была членом Моторного бюро, тогда все будет хорошо - оно возьмет выплаты прогоревшего страховщика на себя. Но если компания не была его участником, то тогда запускается процедура ликвидации и такие риски ложатся полностью на плечи клиента", - рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮК "Альянс правовых сил" Виталий Собкович.

Если страховая является членом Моторно-транспортного бюро (единого объединения страховщиков), то в случае банкротства компании оно возьмет на себя ее обязательства. Правда, ждать из-за бюрократии придется, конечно, дольше, чем обычно.

Но есть и другая сторона медали, говорят юристы. Если Моторно-транспортное бюро увидит, что дела у какой-то компании из их объединения идут неважно, его могут лишить членства еще до того, как лицензию страховщика аннулируют.

"Если бюро увидит, что компания доживает свои последние дни, ее могут исключить из перечня участников, чтобы потом не брать на себя ее обязательства перед клиентами. Для пострадавших клиентов в таком случае есть конечно вариант судиться со своим страховщиком, но ждать придется очень долго: процедура банкротства и сами суды в Украине проходят не быстро", - говорит Виталий Собкович.

Самый главный совет, который эксперты могут дать клиентам страховых компаний - с самого начала тщательно выбирать свою компанию. И это касается не только автомобильного, но и в принципе любых видов страхования.

Желательно, чтобы это был страховщик с иностранным "материнским" капиталом и с долгой историей. Да, не исключено, что в таких случаях придется переплатить за полис, однако это поможет избежать возможных рисков.