Долар стабільний до основних світових валют в очікуванні статистичних даних щодо ринку праці США

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро, фунтом стерлінгів та японською єною вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Трейдери очікують публікації звіту про стан американського ринку праці за липень, що відбудеться в п'ятницю. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що кількість робочих місць в економіці США без урахування сільськогосподарського сектору в липні зросла на 80 тис. після зростання на 57 тис. у червні, водночас очікують збереження рівня безробіття на рівні 4,2%.

Дані щодо ринку праці уважно відстежує Федеральна резервна система й враховує під час ухвалення рішення про зміну ключової процентної ставки. Наступне засідання ФРС відбудеться 15-16 вересня. Учасники ринку оцінюють імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів на цьому засіданні приблизно в 60%, за даними FedWatch.

Пара євро/долар станом на 8:48 кч торгується на рівні $1,1537 порівняно з $1,1532 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3456 проти $1,3451 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 157,61 єни проти 157,73 єни напередодні.

Японська валюта минулого тижня впала до поточного рівня, найнижчого з початку травня, з максимумів за кілька десятиліть на тлі повідомлень про інтервенції уряду Японії спільно з владою США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок заявив, що США зроблять "усе потрібне" для підтримки зусиль японського ЦБ щодо стабілізації єни. Раніше він попереджав, що США за потреби знову візьмуть участь у спільних інтервенціях з Японією.

Долар у парі з офшорним юанем залишається стабільним на рівні 6,7459 юаня.

