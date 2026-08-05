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АНАЛІТИКА

Рівень проблемної заборгованості в банках України став найнижчим за 17 років

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 липня 2026 року скоротилася до 12,5%, або на 1,5 відсоткового пункту з початку року (на 14,1 в. п. з березня 2022 року).

Про це повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

Зазначається, що це мінімальне значення показника NPL за майже 17 років, з 1 жовтня 2009 року.

"Факторами зменшення частки NPL у січні - червні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів", - ідеться у повідомленні.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за перше півріччя 2026 року зріс на 154,3 млрд грн, або на 11,3% - до 1,514 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 739 млн грн, або на 0,4% - до 188,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за перше півріччя 2026 року зменшилася на 0,6 в. п. до 10,1%, бізнесу - на 2,0 в. п. до 15,0%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

  • у державних банках - до 18,0%;
  • у приватних українських - до 7,7%;
  • у банках з іноземним капіталом - до 5,5%.

    • Як повідомлялося, рівень дефолтів за кредитами в перший рік повномасштабного вторгнення сягнув близько 20,0%, а частка NPL у портфелі - 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово знижується.
    Ключові теги: кредит
     

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